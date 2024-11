El presidente Bernardo Arévalo establece un acuerdo significativo de colaboración con la comunidad garífuna

TGW DIGITAL | El presidente Bernardo Arévalo, al firmar un plan para el desarrollo con el Pueblo Garífuna, instó a superar las prácticas de racismo y exclusión estatal, promoviendo la creación de una nueva institucionalidad.

El mandatario lideró la ceremonia de firma de la agenda de colaboración para el desarrollo entre el gobierno de Guatemala y las organizaciones del pueblo garífuna, que tuvo lugar en el departamento de Izabal, con la presencia de funcionarios, autoridades locales y representantes comunitarios.

En un mensaje a la población antes de la firma del convenio de trabajo conjunto, el presidente enfatizó que se pueden dejar atrás el dolor generado por las estructuras racistas y excluyentes del Estado.

“Abogamos, en este sentido, por darle la vuelta a la página de la historia, empezar a construir una nueva institucionalidad estatal y darle la bienvenida a un amanecer democrático, que va a ser así porque lo vamos a construir juntos”. indicó el mandatario.

Al referirse a la firma de la agenda de trabajo, comentó: “se asiste a un día especial porque estamos avanzando en un proceso que ya lleva varias jornadas, un proceso de trabajo entre el Gobierno de la República y el Pueblo Garífuna”.

Con este proceso se logró generar en el territorio, en donde comparten también con los pueblos mestizo y quechí, las políticas de desarrollo necesario para superar los niveles de pobreza, de abandono, de discriminación, afirmó el presidente.

Hoy en Izabal, el presidente @BArevalodeLeon firma una agenda histórica de trabajo con el pueblo garífuna, reafirmando nuestro compromiso con el progreso y el respeto a la diversidad cultural. ✊ Velando por el desarrollo de la población, Guatemala sale adelante. pic.twitter.com/RfQksKK4au — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) November 27, 2024

“Estamos aquí, no porque estemos iniciando un diálogo. Hoy no venimos a recoger demandas y solicitudes, no venimos a que nos digan cuáles son las necesidades”, puntualizo el jefe de Estado.

Lo que se establece es una agenda de trabajo, son puntos que se han acordado ya, bilateralmente, que van a avanzar en ellos para darle respuesta conjunta a las necesidades y a las aspiraciones del pueblo garífuna.

El alcance de lo que estamos firmando hoy es una agenda de trabajo compartida, que nos compromete a los dos, gobierno y comunidades”. reiteró el mandatario, quien manifestó su complacencia por estar en La Buga, con el pueblo garífuna.

“Los temas contenidos en la agenda de trabajo ya se abordaron con cada ministerio y cada secretaría del Organismo Ejecutivo y se definieron los proyectos que se impulsarán en conjunto en Livingston. Por eso es una agenda de trabajo. No es una agenda de buenas intenciones”. afirmó el presidente Arévalo.

Adversarios poderosos obstaculizan el desarrollo de los pueblos.

El mandatario dijo que se retomará la agenda de los Acuerdos de Paz, así como los instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas y el espíritu del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, que promueven la justicia y el desarrollo.

El presidente Arévalo resaltó que el camino apenas empieza y aún se tienen muchos retos por delante.

Advirtió que en el proceso de trabajo conjunto entre el gobierno y el pueblo Garífuna se enfrentarán adversarios muy poderosos, donde se incluye a gente que no quiere que este país salga adelante y beneficie al pueblo.

