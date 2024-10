El presidente Bernardo Arévalo se refirió a la elección de los 13 nuevos magistrados de la CSJ

TGW DIGITAL | El presidente Bernardo Arévalo hizo una publicación en sus redes sociales sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“En las manos de la nueva CSJ está cumplir con el compromiso que el pueblo de Guatemala exige: recuperar la confianza en la justicia, el respeto a los derechos humanos y el combate frontal contra la impunidad”, requirió el mandatario.

El jueves 3 de octubre, al mediodía, comenzó en el pleno del Congreso de la República el proceso de elección de 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes desempeñarán sus funciones desde el 13 de octubre de 2024 hasta el 12 de octubre de 2029.

El Congreso ha tomado su decisión y escogió a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cada diputado debe asumir la responsabilidad de su voto. En las manos de la nueva CSJ está cumplir con el compromiso que el pueblo de Guatemala exige: recuperar la confianza en… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 3, 2024

La responsabilidad del voto

El mandatario dijo que el Congreso ha tomado una determinación y ha elegido a los nuevos magistrados de la máxima autoridad del Poder Judicial, ahora cada legislador debe asumir la responsabilidad de su elección.

“Más allá de especulaciones, necesitamos ver su vocación por la justicia en hechos concretos”, comentó Arévalo.

El presidente afirmó que no se tolerarán más Cortes que no contribuyan a la democracia, al Estado de derecho y a la creación de un futuro más prometedor, alineándose así con su estrategia de lucha contra la corrupción. “Nunca más cortes que no estén al servicio de la democracia, el Estado de derecho y la construcción de un mejor futuro,” refirió Arévalo en consonancia con su política de combate a la corrupción.

Les compartimos el momento en que el Presidente del Congreso, diputado @Nery_RamosR juramenta a los magistrados electos a la Corte Suprema de Justicia para el período 2024-2029. ¡Juntos haciendo un #CongresoDiferente! ⚖️#RelevoDeCortes2024

#TransparenciaLegislativa… pic.twitter.com/eIHbNhEtmB — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) October 3, 2024

Los elegidos

Los profesionales electos como nuevos magistrados de la CSJ son los siguientes:

Carlos Rodimiro Lucero Paz

Claudia Lucrecia Paredes Castañeda

Gustavo Adolfo Morales Duarte

Jenny Noemy Alvarado Teni

Igmaín García Pimentel

Flor de María Gálvez Barrios de Porres

Carlos Ramiro Contreras Valenzuela

Flor de María García Villatoro

Clemen Vanessa Juárez Midence

Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado

Estuardo Adolfo Cárdenas

Luis Mauricio Corado Campos

René Guillermo Girón Palacios

Este proceso es considerado fundamental por diversos actores para el futuro de la lucha contra la corrupción en el país.

