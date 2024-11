Estudio revela que las células adiposas “recuerdan” la obesidad y pueden favorecer el efecto yo-yo de las dietas

TGW DIGITAL | Un nuevo estudio ha desvelado cómo las células adiposas, encargadas de almacenar grasa en el cuerpo, mantienen una “memoria” de la obesidad incluso después de una pérdida de peso significativa. Este fenómeno, que podría explicar el conocido efecto yo-yo tras las dietas, ha sido observado tanto en células humanas como en modelos de ratón, según una investigación publicada en la revista Nature.

El estudio, dirigido por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y con la participación del investigador Daniel Castellano-Castillo, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), revela que el tejido adiposo no solo almacena grasa, sino que también retiene modificaciones a nivel celular que favorecen la recuperación del peso perdido. Estas modificaciones, que se producen a nivel epigenético, permanecen en las células adiposas mucho después de que una persona haya perdido peso.

La investigación apunta a que la obesidad induce cambios epigenéticos en el núcleo de las células adiposas, los cuales persisten incluso tras la adopción de una dieta más saludable. La epigenética se refiere a los marcadores químicos que modifican la actividad genética sin alterar la secuencia del ADN. Estos cambios no son fijos y pueden ser influenciados por factores ambientales, como los hábitos alimentarios y el estilo de vida.

Ferdinand von Meyenn, líder del estudio, explicó que las células adiposas “recuerdan” el estado de sobrepeso y pueden volver a ese estado más fácilmente. Este fenómeno se observó en ratones, los cuales, después de perder peso, recuperaron rápidamente el peso perdido al volver a consumir una dieta rica en grasas, es decir, experimentaron un efecto yo-yo.

Según los investigadores, los cambios epigenéticos en las células adiposas actúan como una especie de “memoria obesogénica”, que predispone a las células a recuperar el peso rápidamente. Esta memoria está relacionada con alteraciones estables en la actividad de los genes, lo que facilita el almacenamiento de grasa y contribuye a la dificultad de mantener la pérdida de peso a largo plazo.

El estudio sugiere que, si en el futuro se pudieran modificar estos cambios epigenéticos en las células adiposas, se podría mejorar el control del peso y reducir la prevalencia del efecto yo-yo, con beneficios a largo plazo para la salud.

