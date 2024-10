Impacto del calentamiento global: Bosques tropicales modifican su clima

TGW DIGITAL | Un reciente estudio realizado por las universidades de Exeter, Manchester Metropolitan y Cambridge ha puesto de manifiesto que los bosques tropicales del mundo están experimentando cambios significativos en sus regímenes de temperatura, lo que representa una grave amenaza para la biodiversidad. Según la investigación, el 66% de las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) en estos ecosistemas han pasado a nuevas condiciones térmicas, con más del 40% de las mediciones de temperatura registradas por primera vez en los últimos treinta años.

El estudio, que se publicará en la revista Conservation Letters y se presentará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) que se llevará a cabo en Colombia a partir del 21 de octubre, destaca que, aunque el 34% de las KBA aún no han experimentado nuevos regímenes térmicos, estos podrían convertirse en refugios cruciales para las especies en peligro.

Riesgos para la Biodiversidad

Brittany Trew, del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Exeter, señala que la biodiversidad bajo las copas de los árboles en los bosques tropicales se ha desarrollado en un clima muy estable. Las especies que allí habitan están particularmente en riesgo ante estos cambios, ya que han evolucionado en un entorno con un rango limitado de condiciones climáticas. Se teme que solo puedan tolerar un ligero aumento en la temperatura.

Prioridades para la Conservación

El Marco Mundial para la Biodiversidad post-2020 establece el objetivo de conservar al menos el 30% de la superficie terrestre para 2030, destacando las KBA como una prioridad fundamental. Alexander Lees, de la Universidad Metropolitana de Manchester, subraya que la inversión política y económica destinada a la protección de la biodiversidad es insuficiente. La investigación sugiere que el proceso de selección de nuevas áreas protegidas debe considerar el impacto del cambio climático en su priorización.

A pesar de la importancia de las KBA, muchas de ellas no cuentan con protección formal, ya que son los gobiernos nacionales quienes deciden sobre su estatus. Alarmantemente, más de la mitad del 34% de las KBA que no han experimentado cambios térmicos no están actualmente protegidas.

Urgencia en la Acción

El estudio hace un llamado a implementar políticas “climáticamente inteligentes” que salvaguarden estos refugios vitales. Para su investigación, el equipo utilizó datos de temperatura, información satelital y modelos de microclima para evaluar las temperaturas horarias en las KBA tropicales del mundo.

Particularmente, las KBA de África y América Latina mostraron altas proporciones de nuevos regímenes térmicos (72% y 59%, respectivamente), en comparación con Asia y Oceanía (49%). Un número reducido de KBA en América Latina y Asia han registrado recientemente cambios térmicos significativos, concentrándose en regiones como los Andes tropicales de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá.

La necesidad de acción es inminente para proteger estos ecosistemas críticos frente a los desafíos del cambio climático.

