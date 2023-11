Inspectores del IGSS supervisaran comercios de pirotecnia

El instituto guatemalteco de seguridad social, de forma preventiva, por las fiestas de fin de año realizarán inspecciones en puntos de distribución, comercialización y venta de productos pirotécnicos en todo el país en cumplimiento al reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional.

A través de los inspectores de seguridad e Higiene, el instituto entregará material gráfico sobre el correcto uso, almacenamiento y distribución de estos materiales en los centros de trabajo, además de recomendaciones por escrito para resguardar la integridad tanto de vendedores como de consumidores.

La comitiva evaluará riesgos eléctricos, la existencia del extintor, el buen estado y su manejo; la utilización de las fichas, cómo: No fumar, no prender fuego, etc. Además, como recurso inmediato, piden tener un balde de agua para sofocar alguna llama o chispa que se pudiera presentarse indicó el Dr. José Carlos Colón, Médico de Urgencias del IGSS

Colón agregó que también es importante verificar los costos y la calidad de los elementos que se utilizan en el local o puesto del negocio, ya que una extensión de baja calidad podría causar un corto circuito e iniciar un incendio

