internaciones | Migrantes Retornados a El Salvador, Guatemala y Honduras Estadísticas Clave de 2023 de Migrantes Retornados a El Salvador, Guatemala y Honduras

La situación de los migrantes retornados y su impacto en la región del Norte de Centroamérica ha experimentado cambios significativos a lo largo de 2023. A continuación, presentamos datos relevantes sobre los retornados, los encuentros en la frontera de Estados Unidos y las remesas recibidas.

Migrantes Retornados a El Salvador, Guatemala y Honduras:

Durante el período de enero a septiembre de 2023, un total de 111,740 migrantes fueron retornados a estos tres países:

El Salvador: 8,833

Guatemala: 59,067

Honduras: 43,840

Comparando con el mismo período en 2022, se observa una disminución del 30% en el flujo de migrantes retornados (El Salvador: -24%; Guatemala: -21%; Honduras: -41%). Sin embargo, en comparación con el año 2021, se registró un aumento del 31% en el número de retornados (El Salvador: 91%; Guatemala: 49%; Honduras: 7%).

Encuentros en la Frontera de Estados Unidos:

De enero a septiembre de 2023, se produjeron un total de 394,068 encuentros de migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras en la frontera sur de Estados Unidos:

El Salvador: 45,054

Guatemala: 175,847

Honduras: 173,167

En comparación con el mismo período en 2022, los encuentros de migrantes centroamericanos aumentaron en un 0.4%, aunque se observaron diferencias significativas por país (El Salvador: -34%; Guatemala: 3%; Honduras: 13%). Sin embargo, en comparación con 2021, se presenta una disminución del 38% en los encuentros en general (El Salvador: -49%; Guatemala: -30%; Honduras: -41%).

De enero a septiembre de 2023, se observaron disminuciones en el número de encuentros de adultos no acompañados (-33%) y niños no acompañados (-24%). En contraste, los encuentros de migrantes en unidades familiares aumentaron en un 60%. En este mismo período en 2021, los encuentros disminuyeron en 44% para migrantes en unidades familiares, 44% para adultos y 39% para niños no acompañados. Los niños acompañados representan el 0.02% del total de encuentros en la frontera sur de Estados Unidos durante este período.

Remesas a El Salvador, Guatemala y Honduras:

Durante los primeros nueve meses de 2023, la región recibió un total de $27,699.4 millones de dólares en remesas familiares, lo que representa un aumento del 9% en comparación con el mismo período en 2022 (El Salvador: 6%; Guatemala: 11%; Honduras: 6%). En relación a 2021, se registró un incremento del 26% en el flujo de remesas (El Salvador: 10%; Guatemala: 34%; Honduras: 27%).

Estas cifras subrayan la importancia de las remesas en la economía de la región y el apoyo crucial que brindan a las familias de los migrantes en el extranjero.

Tasa de Desempleo en Estados Unidos:

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en septiembre de 2023, la tasa de desempleo civil fue del 3.8%, mientras que la tasa de desempleo entre la población latina fue del 4.6%. Esta última mostró una disminución de 0.3 puntos porcentuales en comparación con agosto de 2023, aunque la cifra general se mantuvo estable.

La situación de los migrantes retornados y los encuentros en la frontera sur de Estados Unidos sigue siendo un tema de relevancia en la región del Norte de Centroamérica, y estas estadísticas proporcionan una visión importante de la evolución de esta situación en 2023.

