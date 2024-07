La demanda de programas de trabajo temporal está aumentando y más de 22 mil guatemaltecos se benefician.

TGW | En el primer semestre de 2024, el Programa de Trabajo Temporal registra un aumento en la demanda, beneficiando a más de 22 guatemaltecos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) informó:

De enero a junio suman 22 mil 648 personas que han viajado por medio del programa de trabajo temporal a países como Estados Unidos, Canadá y México.

Este programa, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, refleja el compromiso del MINEX de gestionar la migración de manera ordenada, segura, regular y humana.

Los destinos

Según registros de la cancillería guatemalteca, los destinos principales de los beneficiados han sido:

Canadá: 9 mil 954 personas

México: 9 mil 951 personas

Estados Unidos: 2 mil 743 personas con visas H-2A (trabajo agrícola) y H-2B (trabajo no agrícola)

Asimismo, recordó que muchos empleadores solicitan cierto nivel de idioma inglés y los requisitos de cada plaza variarán según el tipo de trabajo.

Cómo participar

Para participar por una oportunidad para trabajar con una visa temporal de trabajo, el MINTRAB insta a seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la plataforma electrónica Tu Empleo: https://tuempleo.mintrabajo.gob.gt.

Crea tu usuario e ingresa los datos que se te solicitan.

Haz clic en Registrar (recibirás un correo de confirmación de tu registro).

Con tu usuario y contraseña creada, ingresa nuevamente a la plataforma.

Busca los servicios electrónicos y has clic en Programa de Trabajo Temporal.

Contesta a la pregunta ¿le interesa ingresar a un proceso de reclutamiento y selección para un trabajo temporal en el extranjero?

Si tu respuesta es sí, responde a las preguntas que se te desplegarán.

Al finalizar, da clic a guardar.

El MINTRAB informó que todos los servicios son gratuitos, por lo cual, no debes pagar nada por servicios ni aceptes llamadas, mensajes, correos, Whatsapp o cualquier tipo de información que no provenga de las redes sociales oficiales de MINTRAB. No caigas en estafas.

Sobre el programa

El fortalecimiento del Programa Trabajo Temporal en el Extranjero se oficializó en mayo de 2021. El objetivo principal es vincular a guatemaltecos con oportunidades de empleo digno que se generan en el mercado laboral extranjero.

Asimismo, se fomenta la migración regular, ordenada, segura y circular, para que las personas no se expongan a peligros durante el viaje.

Por tal motivo, Guatemala y Estados Unidos mantienen acuerdos conjuntos para el fomento del trabajo y han otorgado visas H-2A (agrícolas) y H-2B (no agrícolas).

Además, los interesados deben comunicarse al MINTRAB, cartera que diseñó e implementó sistemas manuales y bases de datos.

