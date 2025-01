La SBS asegura que los menores de la secta Lev Tahor reciban alimentación adecuada a su contexto cultural

TGW DIGITAL| Los menores que fueron rescatados de la secta Lev Tahor por las autoridades se encuentran en el albergue Casa Nuestras Raíces, ubicado en la zona 1 de la capital. Allí reciben atención y alimentación que respetan su cultura y religión, según lo comunicó la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) en un comunicado

La SBS garantiza que el albergue disponga de la alimentación adecuada y suficiente para atender a personas de todas las edades que residen en el establecimiento. También indica que los alimentos se ajustan a sus costumbres y prácticas religiosas.

Se indica que en el albergue se ha establecido una cocina donde los residentes pueden preparar sus comidas con el apoyo de integrantes de la SBS. Para este propósito, se emplean productos y métodos que respetan su identidad religiosa y cultural.

Algunas mujeres que representan a los albergados han rechazado recibir productos o alimentos que no sean proporcionados por hombres de la secta que están fuera del albergue. No obstante, esta situación no puede llevarse a cabo debido a una restricción impuesta por un juez competente.

Las autoridades de Guatemala rescataron el 20 de diciembre a 160 niños de la secta judía Lev Tahor, quienes podrían haber sido víctimas de abusos en Santa Rosa.

Los miembros de la secta ultraortodoxa intentaron retirar a los menores del albergue de manera coercitiva, lo que llevó a un juez a establecer las medidas necesarias para garantizar su protección en dicho lugar.

Detenido en El Salvador supuesto líder de Lev Tahor

Se informó sobre la detención de Jonathan Emmanuel Cardona Castillo, supuesto líder de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, en Guatemala. Esta detención se realizó el 31 de diciembre en El Salvador, llevada a cabo por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Cardona Castillo, de 23 años, ha sido acusado de violación, maltrato infantil y embarazos forzados, según lo comunicado por el Ministerio Público.

Asimismo, se informó que el detenido permanece en El salvador mientras se llevan a cabo los trámites judiciales para su extradición.

Las autoridades informaron que Cardona Castillo, originario de El Salvador, reside en Guatemala, donde se ha convertido en rabino de la secta Lev Tahor. Se le imputa haber abusado de su posición para cometer abusos contra menores.

La SBS ha comunicado que continúa trabajando para asegurar que la alimentación de los niños sea acorde a sus contextos culturales y religiosos, así como para proporcionar condiciones adecuadas que garanticen una vida digna, en cumplimiento con las resoluciones judiciales del país.

De esta manera, la SBS reafirma su compromiso de trabajar para garantizar la protección, la vida seguridad, bienestar y los derechos humanos de las personas que permanecen a su cargo.

