Mariandrée Chacón: La nueva estrella del atletismo guatemalteco

TGW | A los 19 años, la corredora guatemalteca Mariandrée Chacón ha capturado la atención del mundo en los Juegos Olímpicos de París 2024, destacándose en una de las pruebas más prestigiosas del atletismo. Su participación no solo marcó su debut olímpico, sino que también rompió una ausencia de 40 años de Guatemala en esta disciplina en los Juegos Olímpicos.

Un Viaje de Superación

Nacida el 6 de noviembre de 2004 en Huité, Zacapa, Chacón enfrentó desafíos significativos desde temprana edad. A los 6 años, un diagnóstico médico de crecimiento acelerado de los huesos la obligó a pasar 15 días en silla de ruedas, una prueba dura para una niña activa y enérgica. Sin embargo, este obstáculo no detuvo su espíritu.

Inicialmente, Chacón se involucró en el fútbol, siguiendo los pasos de su padre, Julio César Chacón, un exatleta que la animó a explorar el atletismo. La transición al atletismo fue rápida; en poco tiempo, Mariandrée se enamoró del deporte y comenzó a destacarse bajo la tutela de su entrenador, Mario Pineda. Hoy, con solo 19 años, es reconocida como una figura prometedora en el atletismo guatemalteco.

Un Sueño Olímpico y una Meta Duradera

Chacón ha expresado su deseo de ser recordada no solo como una atleta destacada, sino como una inspiración para las futuras generaciones. “Quiero que mi país me recuerde no solo como Mariandrée Chacón, sino como alguien que dejó una huella y motivó a las nuevas generaciones a dedicarse al deporte. El deporte no solo nos da triunfos, sino que nos convierte en personas exitosas para toda la vida”, comentó la atleta.

En el ámbito internacional, ha dejado su marca en los campeonatos mundiales de Nairobi, Kenia, en 2021, y Cali, Colombia, en 2022, donde alcanzó las semifinales y se posicionó en el top 20 mundial. Además, ostenta los récords nacionales en los 100 y 200 metros planos con tiempos de 11 y 23.72 segundos, respectivamente.

Próximos Compromisos Olímpicos

Después del destacado desempeño de los tiradores guatemaltecos Adriana Ruano y Jean Pierre Brol, Guatemala continúa su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con varios eventos clave:

Miércoles 7 de agosto : Luis Grijalva competirá en los 5,000 metros planos a las 3:10 horas en el Estadio de Francia.

: Luis Grijalva competirá en los 5,000 metros planos a las 3:10 horas en el Estadio de Francia. Jueves 8 de agosto : Andrés Fernández y Sophia Hernández competirán en esgrima, con la clasificación del día 1 a las 3:00 horas y 6:30 horas, respectivamente, en el North Paris Arena.

: Andrés Fernández y Sophia Hernández competirán en esgrima, con la clasificación del día 1 a las 3:00 horas y 6:30 horas, respectivamente, en el North Paris Arena. Sábado 10 de agosto: Alberto González participará en el maratón a las 00:00 horas en la Explanada de los Inválidos.

Con una participación tan significativa y atletas prometedores, Guatemala sigue demostrando su potencial en el escenario olímpico.

