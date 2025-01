Mercado de Fichajes Invernal: Actualización al 8 de Enero de 2025

El mercado de fichajes de invierno sigue ofreciendo noticias y movimientos sorprendentes en el fútbol mundial. A continuación, te presentamos un resumen de las principales novedades:

El futuro del centrocampista del Athletic Club podría definirse en las próximas horas. Se especula con un posible cambio de aires hacia Boca Juniors, en Argentina.

El defensa mozambiqueño del Atlético de Madrid sopesa la opción de volver a Francia si no renueva con los colchoneros.

El club londinense ha confirmado la destitución del técnico español tras días de rumores.

En rueda de prensa, el jugador expresó su incertidumbre sobre la próxima temporada, aunque aseguró estar disfrutando la actual campaña.

El mediocampista del Rayo Vallecano estaría negociando con Banfield para relanzar su carrera.

El delantero de 21 años llega desde el Eldense para reforzar el filial del club blanco.

El mediocampista belga de 33 años habría elegido San Diego como su próximo destino.

El delantero del Feyenoord es objetivo prioritario para los lusos, con un valor de mercado estimado en 40 M€.

El joven talento del Bayern Múnich negocia incluir una cláusula de rescisión de 175 M€ en su contrato.

El técnico neerlandés asumirá el cargo por dos años con opción de renovación.

