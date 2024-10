Milton a su paso por la Florida

TGW DIGITAL | El huracán Milton ha dejado un saldo de al menos cuatro muertes en Florida, todas relacionadas con tornados que se produjeron antes de la llegada del ciclón. Las víctimas se registraron en el condado de St. Lucie. El huracán, que ya se ha desplazado hacia mar abierto en la costa este del estado, ha ocasionado daños significativos en numerosos condados y ha dejado a más de tres millones de personas sin suministro eléctrico. Las autoridades están atendiendo miles de solicitudes de rescate de ciudadanos atrapados.

El alguacil del condado de St. Lucie, Keith Pearson, informó que los tornados generados por el huracán resultaron en “múltiples fatalidades” tras impactar una comunidad de casas prefabricadas. “Las estructuras fueron levantadas, desplazadas y destruidas. Todo en el trayecto del huracán y de estos tornados fue aniquilado”, afirmó. Hasta el momento, se han confirmado al menos cuatro muertes.

Milton Pierde Intensidad

De acuerdo con el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, emitido a las 8:00 hora local (12:00 GMT), Milton se localiza a 120 kilómetros de Cabo Cañaveral y se aleja de la costa este de Florida, con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora. Las advertencias de huracán al sur de Sebastian Inlet y al norte de la frontera entre los condados de Flagler y Volusia han sido actualizadas a advertencias de tormenta tropical, y se ha levantado la advertencia de marejada ciclónica a lo largo de la costa oeste de Florida.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, subrayó que, aunque el riesgo de marejadas ciclónicas ha disminuido, el peligro de inundaciones persiste. “A las 7:00 de la mañana, con la llegada de la marea alta, los ríos se inundarán en todo el condado de Hillsborough, no solo en la ciudad de Tampa”, destacó.

Según datos de la web PowerOutage.us, a las 6:30 (10:00 GMT), más de 3.2 millones de hogares y negocios se encontraban sin electricidad, siendo los condados de la costa centro-oeste los más afectados, entre ellos Hardee, Hillsborough, Charlotte, Manatee, Sarasota y Pinellas.

…CENTER OF #MILTON PULLING AWAY FROM THE EAST COAST OF FLORIDA…

…STRONG GUSTY WINDS AND HEAVY RAINFALL STILL OCCURRING NEAR THE SPACE COAST…

Next complete advisory is at 11:00 AM EDT.

Follow https://t.co/dv1LkCViaN for the latest information. pic.twitter.com/FpI5uHEjWH

— National Hurricane Center (@NWSNHC) October 10, 2024