Ministro del MARN, Mario Rojas, concreta alianzas, proyectos y oportunidades para Guatemala en la COP26

El ministro guatemalteco de Ambiente y Recursos Naturales, Mario Rojas Espino, concluyó con éxito su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), a la que acudió como representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y presidente pro tempore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Rojas Espino tuvo una semana de trabajo intensa con participación en sesiones de alto nivel y la toma de decisiones políticas junto a líderes mundiales. Asimismo, acudió a foros, diálogos y reuniones privadas con homólogos, representantes de países, cooperantes y entidades ambientales.

Guatemala y la región se hicieron escuchar en la COP26 por medio del liderazgo del ministro Rojas Espino, que como primera acción promovió a Guatemala y la región, e hizo que la comunidad internacional conociera la solicitud de reconocer a Centroamérica como altamente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático.

El ministro remarcó que, solo en Guatemala, los eventos climáticos de las últimas décadas han dejado daños estimados en US$6 mil 270.9 millones. Rojas Espino solicitó el reconocimiento de altamente vulnerable al impacto de pérdidas y daños que imponen los desastres naturales y la necesidad de optar a financiamiento climático ágil y de calidad, así como a seguros paramétricos que ayuden a la reconstrucción de la infraestructura cada año.

Iniciativas ambientales

Como presidente pro tempore de la CCAD, el ministro presentó en varios eventos la iniciativa “Cinco grandes bosques de Mesoamérica”, una alianza entre gobiernos, pueblos indígenas y sociedad civil, que busca erradicar la deforestación, mejorar la gobernanza forestal, fortalecer los medios de vida, reforestar y restaurar los bosques de la región.

Los cinco bosques se encuentran en Guatemala, México, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Los bosques de Mesoamérica cubren más de 120 mil kilómetros cuadrados juntos; son el hogar del 7.5 por ciento de la biodiversidad del planeta, como el jaguar y el tapir centroamericano. Además, contienen casi el 50 por ciento del carbono forestal de la región, y proporcionan importantes servicios ecosistémicos a cinco millones de personas, incluyendo agua limpia, aire limpio, alimentos, seguridad y estabilidad climática.

Otro avance importante fue la adhesión de Guatemala a la iniciativa The Because the Ocean Initiative (Iniciativa Porqué el Océano), a la que se han unido 41 países con la intención de trabajar en conjunto los temas de cambio climático con el océano, y proteger la vida marina.

Alianzas de alto nivel

El titular del MARN se reunió con ejecutivos de alto nivel y representantes de distintos sectores, con el propósito de mostrar cómo Guatemala enfrenta los eventos atmosféricos derivados del cambio climático.

Como parte de la agenda, Rojas Espino habló con Carlos Manuel Rodríguez, presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, en inglés), el mayor fiduciario multilateral que apoya la acción ambiental en los países en desarrollo y el principal mecanismo de financiamiento para múltiples convenciones ambientales de las Naciones Unidas.

El funcionario también sostuvo un encuentro con representantes del programa Euroclima+, con quienes discutió la cooperación en proyectos enfocados en las Contribución Prevista y la Nacionalmente Determinada (NDC).

Rojas Espino se reunió con Juan Pablo Bonilla, gerente de Cambio Climático y Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La reunión se centró en la posibilidad de que ese banco dé apoyo técnico y financiero para atender temas como el saneamiento del río Motagua.

Con representantes de pueblos indígenas, el ministro reiteró el compromiso del Gobierno de Guatemala en la incorporación y formulación de proyectos con fondos internacionales en materia de cambio climático.

El funcionario guatemalteco conversó con representantes de los senadores de Estados Unidos, que son parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Tim Kaine y Josh Klein, donde abordaron los desafíos climáticos que enfrenta la región y la implementación de proyectos de infraestructura climática en Centroamérica.

Para concretar más alianzas estratégicas, Rojas Espino dialogó con Bruno Oberle, director general de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), a quien agradeció el apoyo financiero que la institución le brinda a Guatemala.

Oportunidad para Guatemala

Con el aval del presidente Alejandro Giammattei, el ministro Mario Rojas Espino entregó una nota oficial a Patricia Espinoza, secretaria ejecutiva de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), para que Guatemala sea considerada como sede de una futura COP.

El ministro invitó a los representantes de la Secretaría Ejecutiva de la CMNUCC para que hagan una visita técnica a Guatemala, con el fin de examinar la infraestructura y la capacidad como posible sede de la conferencia más importante sobre el cambio climático.

Comparte con homólogos

En su calidad de presidente pro tempore de la CCAD, Rojas Espino se reunió con sus homólogos del istmo para coordinar y medir avances obtenidos en la COP26.

Durante la sesión, los líderes centroamericanos informaron que se reunieron con distintos ejecutivos y funcionarios de alto nivel, donde mostraron que los fenómenos hidrometeorológicos representan una grave amenaza a la seguridad alimentaria de la población, generan migraciones humanas y afectan de manera directa la dinámica socioeconómica, las finanzas públicas y la gobernabilidad de sus países.

