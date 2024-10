Petronila Algua Chacaj efectuó el simbólico cambio de la rosa de la paz

TGW DIGITAL | Durante la ceremonia celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura en honor al Día Internacional del Rechazo a la Pobreza, el jueves 17 de octubre, Petronila Algua Chacaj realizó el significativo acto de intercambio de la rosa de la paz.

El acto, coordinado por el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) en colaboración con la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Movimiento Cuarto Mundo, se lleva a cabo con motivo del Día Internacional de Rechazo a la Pobreza, con el objetivo de destacar la lucha contra la pobreza extrema, que impacta al 16.2 % de la población guatemalteca.

Petronila, una joven de 20 años de Chichicastenango, ha enfocado su esfuerzo en crear oportunidades para las personas en situación de vulnerabilidad. A través de la Asociación Puerta de Esperanza, proporciona apoyo educativo y recreativo a niños y adolescentes, lo que ha generado un impacto favorable en su comunidad.

Petronila también fue reconocida este 17 de octubre como embajadora de la paz. Con ello, tuvo el honor de protagonizar el Cambio de la Rosa de la Paz en el emblemático Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura.

Desde su juventud, Petronila ha estado activa en el mercado de La Terminal, situado en la zona 4 de la capital.

Su labor no solo le permite proveer los recursos necesarios para su familia, sino que también se ha erigido como un faro de esperanza para otros jóvenes, a quienes instruye en temas de higiene, acceso a la educación y recreación, aspectos que han cambiado vidas y promovido el bienestar en la comunidad.

Destacan su labor transformadora

La viceministra de Patrimonio Cultural y Natural del MCD, Laura Cotí Lux, destacó la importancia de este acto simbólico al reafirmar la dedicación en construir un mejor país.

La labor que realiza Petronila es un recordatorio de que cada vida cuenta y que la dignidad de las personas no puede ser relegada.

También, Petronila, llena de emoción, agradeció a las autoridades del MCD, ONU y de la Asociación Puerta de Esperanza por este reconocimiento e instó a todos a sumarse a la lucha por un mundo con igualdad de oportunidades.

Coro de niñas y niños

Además, durante el acto se presentó el coro integrado por un grupo de niñas y niños del Centro Educativo Los Sauces, que interpretaron canciones en español, inglés y francés, como Yo solo quiero (un millón de amigos), de Roberto Carlos; We Are the World (Nosotros somos el mundo), de Michael Jackson, que crearon un ambiente de alegría y esperanza entre los presentes en el Palacio Nacional de la Cultura.

Este evento no solo rinde homenaje a aquellos que combaten la pobreza, sino que también inspira a continuar esforzándose por un futuro más equitativo y en armonía.

