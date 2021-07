Presidente Giammattei anuncia avance del Plan Nacional de Vacunación y crecimiento económico

TGW Digital – En cadena nacional el presidente Alejandro Giammattei resaltó que «por más de 12 meses la pandemia nos ha desafiado en todos los aspectos de nuestras vidas, (…) y al igual que el resto de la región, hemos implementado acciones para contenerla».

El mandatario resaltó que no se cerrará el país, e instó a colaborar y respetar las medidas de bioseguridad. Asimismo, puntualizó que «las vacunas siguen llegando y en los últimos días hemos recibido más de 2 millones de dosis».

Giammattei indicó que los resultados por contener el virus que se registran hasta la fecha fueron posibles por la unidad de los diferentes sectores del país.

El presidente Giammattei informó que se espera la llegada de un importante lote de vacunas contra COVID-19 para las próximas semanas.

He instruido al Ministerio de Salud para que entreguen para las personas que salgan positivas y los miembros mayores de edad sus kits con medicamento como una medida de contención; tenemos ya más de 500 mil para comenzar con esta estrategia.

Hay focos importantes de contagios, especialmente en donde no se respeta el distanciamiento social o hay aglomeraciones, además del relajamiento. El virus sigue presente y es una amenaza de salud mundial. ¡Cuidémonos y cuidemos a nuestras familias!

El mandatario también anunció que la próxima semana se enviarán mensajes de texto a las personas que ya estén registradas, con el propósito de asignar su cita para inmunizarse.

Por esto, reiteró el llamado para que las personas mayores de 50 años se registren en la página www.vacuna.gob.gt.

Les recuerdo la importancia de inscribirse en la página web, ya que, para garantizar la atención y el orden en los centros, no se vacunará a quienes no tengan registro previo y no hayan recibido su cita.

Presidente Alejandro Giammattei.