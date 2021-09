Presidente Giammattei recibe visita del canciller de Serbia

TGW Digital – El presidente Alejandro Giammattei recibió en Casa Presidencial al ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, Nikola Selakovic, con quien conversó temas de interés bilateral.

Destaca el comercio y la implementación de un programa de trabajo temporal, y el fortalecimiento de la cooperación binacional.

El canciller de Serbia fue recibido por su homólogo en Guatemala, Pedro Brolo, y el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez.

El canciller Brolo mencionó que en 2022, Guatemala y Serbia cumplen 140 años de relaciones diplomáticas.

In a pleasant conversation with FM @PedroBroloGT of @MinexGt, FM #Selakovic assessed the relations between #Serbia and #Guatemala as friendly and fraternal; expressed the expectation that we will have a comprehensive 🇷🇸🇬🇹 cooperation agreement in a near future. pic.twitter.com/FuVRwccIls