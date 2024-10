Vicepresidenta toma juramento a jóvenes guatemaltecos que serán los representantes del país en el programa Globe de la NASA.

TGW DIGITAL | La vicepresidenta Karin Herrera tomó juramento a un grupo de jóvenes que representará al pais en el programa Global Observation for the Benefit of the Environment (Globe) de la NASA.

Un grupo de siete estudiantes talentosos se dirigirá a la República Dominicana para participar en un destacado evento científico, donde expondrán su innovador proyecto: el desarrollo de un repelente casero fundamentado en la investigación sobre la disminución de la cobertura forestal y su vínculo con el incremento de vectores que transmiten enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

En la ceremonia de juramentación, asistieron el jefe adjunto interino de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Dave Fogelson, y la secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, Gabriela Montenegro.

La vicepresidenta Herrera destaco la relevancia del trabajo de los jóvenes, a quienes consideró como agentes de cambio debido a su habilidad para crear soluciones efectivas para sus comunidades.

Durante su intervención, Herrera instó a los jóvenes a continuar con la creación de proyectos que beneficien a la sociedad. Además, enfatizó que no es imprescindible contar con un título en química o biología para realizar contribuciones científicas relevantes.

“Es una gran satisfacción ser agentes de cambio y construir soluciones para sus comunidades”, comento la vicepresidenta.

El respaldo de la Embajada estadounidense

Dave Fogelson reiteró el compromiso de la Embajada de Estados Unidos de respaldar a los jóvenes guatemaltecos en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM, en inglés).

El grupo recibió un aporte económico de parte de la embajada, lo que permitirá facilitar su participación en el evento internacional.

Fogelson no escatimó en elogios para los jóvenes, destacando el impacto que su trabajo puede tener a nivel global:

Gracias por inspirarnos tanto a hacer este trabajo. En todos lados hay desafíos, pero en cada lugar hay oportunidades. Jóvenes como ustedes son los que van a resolver estos desafíos. Ustedes tienen la antorcha del futuro.

Hacia las estrellas y más allá

Al concluir su intervención, Fogelson instó a los jóvenes a estar orgullosos de sus logros hasta el momento. Asimismo, les recordó que su dedicación no solo representa a Guatemala, sino también a todos los que confían en el potencial de la ciencia para transformar el mundo.

Para finalizar, envió un mensaje de esperanza y motivación para los futuros científicos guatemaltecos.

Vayan a República Dominicana, y después a las estrellas. Estamos muy orgullosos de ustedes.

Este grupo de jóvenes es un ejemplo del compromiso y la dedicación que pueden llevar a Guatemala a nuevos horizontes en el campo científico internacional.

