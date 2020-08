[VIDEO] Bomberos sofocan incendio tras explosión en Beirut, Líbano

TGW Digital – Dos fuertes explosiones registradas en la zona del puerto de Beirut, este martes provocaron decenas de heridos, según una fuente de la seguridad y medios locales.

Los vídeos y fotos que circulan en redes sociales muestran una explosión y una gran columna de humo en la zona, previa a una segunda deflagración de mayor potencia.

El gobernador de Beirut calificó el hecho como «un desastre nacional parecido a Hiroshima». De momento se han reportado al menos 10 víctimas mortales y múltiples heridos.

Sin embargo, se estima que la cifra de personas afectadas irá en aumento. Las autoridades instruyeron a todos los hospitales a prepararse para recibir a un número «muy alto» de heridos que ha dejado el desastre.

Durante su comparecencia ante los periodistas desde una de las zonas afectadas, el gobernador no pudo contener el llanto al ofrecer más detalles sobre lo sucedido.

Beirut governor is literally crying while talking about the explosions, who likens them to Nagasaki and Hiroshima attacks pic.twitter.com/YPHqd1Sq2d