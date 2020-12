Darío Escobar: «En el Arte se encuentra la estructura del propio pensamiento»

TGW Digital – El Premio Carlos Mérida, que suponía entregarse en abril, fue otorgado al pintor, escultor y artista conceptual-visual Darío Escobar este 16 de diciembre, postergado por la pandemia COVID-19.

El Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura fue el escenario donde se galardonó a Darío Escobar quien, de manos del Ministro Felipe Aguilar, recibió un pergamino y la entrega de 50 mil quetzales.

La ceremonia se llevó a cabo con estrictos protocolos de seguridad para evitar contagios de la enfermedad, y con un reducido público, en el que se encontraron artistas de diferentes ramas, familiares y amigos del también arquitecto.

Puedo dar fe de que es un artista desde que nació. Lo recuerdo pintando, dibujando o creando algo. Me enorgullece entregar este reconocimiento a Darío Escobar porque nos ha representado dignamente en el mundo. Ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar.

Por su parte, Escobar agradeció la distinción y agregó que a su parecer, “es fabuloso que el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) continúe ejerciendo un motor para el desarrollo del arte con la entrega de este tipo de premios”.

El arte es siempre una conversación abierta con otras culturas y pensamientos. Darío Escobar, Premio Carlos Mérida 2020.

Escobar, al referirse sobre la exposición de sus obras a nivel internacional, mencionó que “permite hablar de Guatemala, visibilizando que la cultura no es algo decorativo, sino que es parte del pensamiento y a través de ella se encuentra la estructura del propio pensamiento”.

Legado artístico de Darío Escobar

Darío Escobar realizó su primera exposición de arte en 1996, a los 25 años. Desde entonces, ha participado en obras colectivas en galerías de arte del mundo, tales como Los Ángeles Country Museum of Art, el Orange Country Museum of Art, de California, Estados Unidos, el Centro Cultural de Sao Paulo, Brasil, y el Museo de Arte de Santiago de Chile.

Además ha publicado y participado en varios libros, en los que destacan The Life of The Object y A Singular Plurality.

Sobre sus próximos proyectos, comentó sobre la inauguración individual de sus obras en la Galería de Nils Staerk, en Copenhague, Dinamarca, y una exposición que se realizará en el Museo Nacional de México (MUNAL) en el 2022, en donde se presentará una retrospectiva de su trabajo.

Sobre el Premio Carlos Mérida

El Premio “Carlos Mérida” fue creado el 7 de enero de 2016, según el Acuerdo Ministerial No. 12-2016, en honor al pintor guatemalteco Carlos Mérida, reconocido a nivel internacional y cuya obra más importante es “La mestiza de Guatemala”, un mosaico de vidrio que se encuentra en el Palacio Municipal de Guatemala.

El Premio se entrega anualmente, iniciando por una convocatoria por medio de la Dirección General de las Artes del MCD. El pergamino y el monto obtenido estimulan y promueven el desarrollo de las artes plásticas en el país.

