Destinos a los que querrás escaparte si eres amante de los viajes

¿Sabías que Copenhague cuenta con el parque temático más antiguo del mundo? Se trata de Bakken, que cuenta con más de 100 atracciones, y su historia se remonta 400 años atrás. De hecho, todavía hoy, conserva su aspecto original. Una característica que responde al compromiso de esta ciudad con su legado histórico y su propio entorno.

Copenhague es de esas ciudades europeas que parecen estar diseñadas a la perfección para los ciclistas: dispone de 12.000 kilómetros de carriles bici. ¡Qué no te asuste la cifra! las distancias entre los puntos de interés no son muy largas, y cualquier punto interior está a una distancia de no más de 50 kilómetros de cualquier playa.

Toda una aventura turística que por la noche, podrás continuar con música en directo, teatro, espectáculos de danza… Sin duda, Copenhague lo tiene todo.

Por algo se quedaría allí una pequeña sirena…