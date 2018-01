El Gobierno de Guatemala mantendrá en el nuevo año la acción decidida desplegada en 2017 en el tema de carreteras, con el desarrollo de obras que se inaugurarán a partir del 17 de enero y otras cuyo compromiso se mantiene y por las cuales se busca el espacio presupuestario ante la no aprobación de los recursos solicitados para 2018.

El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, dijo que ese ministerio mantiene su “compromiso” por mejorar y rehabilitar la red vial del país, tras dar cuenta de haber cerrado 2017 con una ejecución del 71,1 por ciento, arriba de la estimación inicial comprendida entre un 68 y 70 por ciento.

El ministro dijo que el mejoramiento de la red vial del país continuará como una “prioridad” para el gobierno del presidente Jimmy Morales. También destacó que la estrategia se articula con la necesidad de facilitar el acceso a escuelas, centros de salud y lugares turísticos.

Las primeras obras del año



El ministro indicó que las actividades en este rubro se iniciarían el 17 de enero con la rehabilitación del tramo carretero que va de la aldea Jumaytepeque del municipio de Nueva Santa Rosa, en el departamento de Santa Rosa, a la cabecera departamental.

La acción continuará el 20 de enero con la inauguración del libramiento de Puerto Barrios, en Izabal, de 5.6 kilómetros, de cuatro carriles. Explicó que esta obra “ha permitido el desfogue del tráfico pesado en Puerto Barrios”.

Informó que el programa de obras a inaugurar también incluye el tramo entre el cruce de La Ruidosa hacia Río dulce en los municipios de Livingston y Morales, Izabal, y consiste en la rehabilitación de 32 kilómetros, más un recapeo del pavimento hacia el Castillo de San Felipe. Este proyecto tuvo un costo de más de Q 150 millones.

El ministro indicó que, así como estos dos proyectos, “tenemos toda la obra para seguir inaugurando” y precisó que corresponde al “resultado o producto que se hizo el año pasado con todas las licitaciones celebradas en la Dirección General de Caminos”.

“Eso fue lo que se expuso el día de hoy” al presidente Jimmy Morales y al vicepresidente Jafeth Cabrera durante la reunión de Gabinete General, este miércoles, indicó.

Comentó que para el CIV también era importante conoce si ambos esperaban participar en los actos de inauguración y que en la cita “manifestaron su anuencia”.

“Vamos a superar los inconvenientes”

El ministro informó que como consecuencia de la no aprobación del presupuesto solicitado por la cartera a su cargo, surgen “algunos inconvenientes” para atender las expectativas de las comunidades en la planificación de los proyectos. No obstante, hizo ver que un primer desafío consiste en lograr una readecuación presupuestaria para cumplir con tales expectativas.

“Tenemos una reunión el viernes, con el ministro de Finanzas (Julio Héctor Estrada), para ver cómo readecuamos el presupuesto; nosotros tenemos una versión preliminar. Al no haberse aprobado el presupuesto que teníamos (3.200 millones de quetzales), tenemos algunos inconvenientes, pero estos van a ser superados sin ningún problema”, confió.

De ahí que –dijo-, el día viernes “ya vamos a tener nuestra reprogramación, de manera conjunta con Finanzas, qué es lo que procede”.

Explicó que la readecuación servirá para solventar “la parte (presupuestaria) que se debió haber aprobado y no fue factible”. Amplió su explicación: “es a la que tenemos que darle el espacio presupuestario y es con lo que vamos a trabajar”.

Citó como ejemplo al indicar que “no tengo el espacio presupuestario para el desarrollo de los tres tramos de la carretera CA-2 Occidente”, que corresponde al caso Oderbrecht.

También expuso el caso del proyecto de mejoramiento de la carretera que conduce del cruce de Cuatro Caminos al departamento de Huehuetenango. “Ya tengo el CDP (Disponibilidad Presupuestaria Correspondiente) pero me falta dar el anticipo”, dijo. Así –agregó- hay otras 14 obras afectadas por falta el espacio presupuestario,

Hizo ver que “es lo que tengo que vamos a trabajar con Finanzas, para ver de qué parte nos lo van a dar para poder seguir con el impulso”.

También informó que se continuará sacando licitaciones porque “nosotros tenemos 15 estudios realizados y teníamos ya el compromiso con varias comunidades, de poder lanzar estas obras”. Puso como ejemplo el caso del tramo entre el municipio de Tajumulco, en San Marcos, a la aldea Toaché, en el municipio de San Pablo, del mismo departamento. Se trata de “una obra importante que va a permitir salir del altiplano hacia la costa sur del país”, destacó.

Otro ejemplo expuesto por el ministro es el proyecto de convertir de terracería a pavimento los 50 kilómetros que van de San Marcos-Guativil-El Quetzal-Sintaná, en la Ruta Nacional 12 Sur, en el departamento de San Marcos. “Para eso necesito el espacio presupuestario”, explicó.

No descarta solicitar ampliación

Consultado acerca de si solicitaría al Legislativo una ampliación presupuestaria, el ministro indicó que primero buscará encontrar el espacio presupuestario, de manera conjunta con Finanzas. “Si tengo cobertura total, no tendría problema de ir al Congreso nuevamente. Si me faltase algo, voy a presentar los proyectos que no tendrían el espacio presupuestario”, añadió.

Recordó que había solicitado para 2018 un monto de 3.200 millones para el área de Caminos, donde está concentrada “casi la totalidad” de los proyectos.