Guatemala reconoce a Juan Guaidó como encargado interino de la Presidencia de Venezuela

TGW Digital – A través de las redes sociales, Sandra Jovel, Ministra de Relaciones Exteriores, reconoció a Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional como “Encargado Interino de la Presidencia de Venezuela”.

La Cuenta Oficial de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala también brindó su respaldo a Juan Guaidó, quien asumió este 23 de enero como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. “Esperamos que a partir de hoy, Venezuela pueda retomar el camino a la democracia, por lo que continuaremos apoyando las iniciativas enfocadas hacia ese fin”, se citó en el tweet.

Por su parte, Juan Guaidó se pronunció en redes sociales: “Hoy más que nunca necesitamos organización y reconocernos entre nosotros. Hoy hemos logrado nuestro objetivo. ¡Vamos bien Venezuela!”, ratificó.

“Los ciudadanos de Venezuela han sufrido durante demasiado tiempo a manos del régimen ilegítimo de Maduro. Hoy, he reconocido oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como Presidente Interino de Venezuela”, escribió Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos.

