Mayor de Bomberos Voluntarios es localizado sin vida en su vivienda en Xela

TGW Digital – El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala se encuentra de luto este sábado, luego de conocerse sobre la muerte del Mayor Carlos Juárez Izquierdo, quien fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada en la diagonal 3, Colonia el Bombero en la zona 8 de Quetzaltenango.

Foto: Stereo 100 Xela

El Mayor de Bomberos Voluntarios tenía 79 años. Durante 61 años sirvió como bombero en distintas compañías de este cuerpo de socorro.

Los Hechos

La información que detalla la investigación preliminar es que el mayor fue asesinado con arma blanca en el interior de su vivienda junto a una mujer. Esto ocurrió aparentemente tras una fiesta realizada en el inmueble, versión que se investiga.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil investigan a fondo los acontecimientos que cobraron la vida del Mayor y la otra persona.

Largo Recorrido en Bomberos Voluntarios de Guatemala

Todo inicio como una curiosidad por saber como era el trabajo de los bomberos voluntarios. Carlos Juarez laboraba en ese entonces en el periódico “La Hora”.

“Por curiosidad fui a conocer el lugar y no pensé que me fuera a quedar, pero ahí encontré mi pasión. Al paso de los años, después de entrar a los Bomberos, me trasladaron a Xela y de aquí ya no me quiero ir”, mencionó en una entrevista al medio de comunicación Stereo 100 Xela.

El Mayor de Bomberos Voluntarios llegó a Quetzaltenango hace más de 45 años, y siempre resaltó dos anécdotas: “Una fue el ayudar a un enfermero que trabajaba en los bomberos a atender un parto, porque no tenían ambulancia y tuvieron que recibir al bebé. La segunda anécdota que resaltaba era la del incendio en el Hospital Neuropsiquiatrico” detalló en la entrevista a Stereo 100 Xela.

