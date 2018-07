Tailandia: Cuatro niños rescatados de grupo atrapado en cueva

Rescatistas en el norte de Tailandia extrajeron al menos cuatro miembros de un equipo de fútbol juvenil de la cueva donde habían estado atrapados durante más de dos semanas, parte de una operación en curso para rescatar a los 12 niños y su entrenador, dijeron las autoridades.

La operación para rescatar a los niños, de entre 11 y 16 años, y su entrenador de 25 años obligándolos a bucear desde la cueva inundada comenzó el domingo por la mañana, con buceadores expertos que ingresan al extenso complejo para la complicada y peligrosa misión.

Poco antes de las 8 PM (hora local), los SEAL de la armada tailandesa informaron en su página oficial de Facebook que cuatro habían sido rescatados.

Se vieron helicópteros y varias ambulancias saliendo de la zona de la cueva, aunque no hubo un anuncio oficial de a quién llevaban. Las autoridades dijeron anteriormente que los helicópteros estaban listos para llevar a un rescatado de la cueva Tham Luang Nang Non en la provincia de Chiang Rai a un hospital.

El gobernador interino de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, quien dirige la operación, dijo que 13 buzos extranjeros y cinco tailandeses tomarían parte en el rescate y que dos buceadores acompañarían a cada niño a medida que se extraen gradualmente.

Más temprano, Narongsak, dijo que los buceadores trabajarán con los médicos en la cueva para examinar la salud de cada uno de los niños y determinarían quién saldría primero.

Trece buzos extranjeros y cinco tailandeses toman parte del esfuerzo de rescate. Las autoridades dicen que podría llevar entre dos y cuatro días antes de que todos los niños sean evacuados.

Estados Unidos está asistiendo al esfuerzo de rescate con personal de la Base de Okinawa, informó un funcionario estadounidense.

El presidente Donald Trump había escrito poco antes en Twitter, que “Estados Unidos está trabajando estrechamente con el Gobierno de Tailanida para ayudar a sacar a todos los niños de la cueva y ponerlos a salvo. Muy valiente y talentosa gente!”.

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2018