Catástrofe en California: Gigantesco incendio devasta Hollywood y amenaza a la metrópoli

TGW DIGITAL | Los Ángeles enfrenta uno de los incendios forestales más devastadores de su historia. Las llamas, avivadas por los fuertes vientos de Santa Ana y una sequía persistente, han arrasado más de 30,000 acres en toda la región, incluyendo áreas emblemáticas como Hollywood Hills y Pacific Palisades.

En el corazón del distrito del entretenimiento, el incendio conocido como “Sunset” se desató sobre las icónicas colinas de Hollywood. La evacuación de miles de residentes se ordenó rápidamente para proteger vidas en áreas cercanas al famoso Paseo de la Fama y Mulholland Drive. Las llamas avanzaron hasta el histórico cartel de Hollywood, mientras los equipos de emergencia luchaban por contener el fuego en un terreno complicado.

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, regresó apresuradamente de un viaje oficial y calificó la situación como una “tormenta de fuego”. “Nos enfrentamos a un desastre natural de proporciones históricas”, señaló Bass.

Al oeste de la ciudad, el incendio de Palisades consumió miles de hectáreas, incluyendo propiedades de alto valor en Santa Mónica, Malibú y Topanga Canyon. En esta área exclusiva, chimeneas solitarias sobresalen de un paisaje calcinado, y residentes como Oliver Allnatt describen la devastación como una “escena sacada de una película”.

La falta de agua en los hidrantes de Pacific Palisades complicó las tareas de los bomberos. “Estamos llevando el sistema al límite”, explicó Janisse Quinones, directora del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles.

Billy Crystal lost the Pacific Palisades house where he had lived since 1979. Jamie Lee Curtis, James Woods and Mark Hamill were among other celebrities forced to evacuate as fires in LA swept across some of the most lavish real estate in the world https://t.co/U48CJWYG0i

— Reuters (@Reuters) January 9, 2025