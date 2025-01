Los avances tecnológicos más prometedores presentados en el CES

TGW DIGITAL | El Consumer Electronics Show (CES) 2025, celebrado en Las Vegas, vuelve a ser el epicentro de la innovación tecnológica. Con más de 4,000 expositores, este evento reúne propuestas que marcan tendencias en tecnología, desde robots y dispositivos para el hogar hasta avances en salud digital y gadgets únicos. A continuación, te presentamos algunos de los inventos más curiosos que captaron la atención de los asistentes:

Advanced mobility is taking center stage, with cutting-edge tech driving a more connected world. This innovation is transforming how we move, and the road ahead is exciting! #CES2025 pic.twitter.com/oGVvEY7vLD

La empresa japonesa Kirin presentó una cuchara revolucionaria que intensifica el sabor salado de los alimentos mediante una corriente eléctrica débil. Este utensilio, cuyo costo es de $125, permite ajustar el nivel de intensidad desde su mango sin que el usuario sienta la electricidad. Este avance busca realzar sabores sin necesidad de añadir más sal, aportando beneficios potenciales para la salud.

Entre las propuestas destacadas, las Halliday Glasses sobresalieron por integrar una pantalla oculta en el marco interior. Estas gafas permiten al usuario acceder a traducciones simultáneas o usar un teleprompter para discursos. Con inteligencia artificial, su precio estimado ronda los $399 a $499, y estarán disponibles en el primer trimestre de 2025.

La empresa japonesa Yukai Engineering presentó a Mirumi, un robot en forma de peluche que recuerda a un oso perezoso. Diseñado para colgarse en el brazo o un bolso, su principal característica es girar la cabeza para interactuar con su entorno. Según los creadores, busca transmitir felicidad de manera similar a ver un bebé en un tren. Se espera su lanzamiento mediante financiación colectiva en 2025, con un precio aproximado de $70.

La empresa Wonder dio un giro a las cámaras tradicionales al presentar un dispositivo en forma de flor diseñado para fotografiar insectos en plantas. Equipado con inteligencia artificial, permite a los usuarios identificar y aprender sobre los insectos capturados mediante un chat interactivo.

The next stop is the sky with @XPENG_AEROHT‘s flying car. With the push of a button, easily separate the air module from the vehicle and take off. @ijustine pic.twitter.com/PxlWOvJlLo

