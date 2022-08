Conjuve refuerza autoestima de adolescentes

Con la intención de facilitar a los adolescentes mejores relaciones interpersonales y una mayor adaptación social, el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) desarrolló charlas informativas para reforzar el concepto de autoestima en estudiantes del Instituto INEB de San Andrés Itzapa,

Chimaltenango.

Se informó que la actividad fue coordinada con la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) del Tercer Viceministerio del Ministerio de Gobernación.

La delegada de la Conjuve del citado departamento, Andrea Abaj Sagastume, indicó que el objetivo de las charlas era trasladar conceptos claros sobre la autoestima y sobre la importancia de la misma

en las vidas.

15 adolescentes también fueron capacitados en el uso de redes sociales.

Abaj detalló que participaron 15 adolescentes, quienes también fueron capacitados en el buen uso de las redes sociales, lo que incluyó consejos básicos en la publicación de contenidos y el cuidado de no compartir información sensible para no ser víctima de estructuras criminales.

“La juventud necesita ser instruida, para procesar información que le ayude a responder, con criterio, sus interrogantes”, resaltó.

Con información y fotografía del diario de centro américa.

