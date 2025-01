¡Emoción y drama en la Kings World Cup Nations!

¡Colombia se mete a semifinales!

En un duelo lleno de tensión, Colombia logró avanzar a las semifinales de la Kings World Cup Nations. Sin embargo, el partido tuvo un momento clave cuando James Rodríguez ingresó para cobrar el “penalti presidente” y, sorpresivamente, lo erró. A pesar de este contratiempo, Colombia demostró su fortaleza y aseguró su lugar entre los mejores cuatro equipos del torneo.

¡México clasifica a cuartos de final!

En otro emocionante enfrentamiento, México aprovechó el ‘Last Chance’ para eliminar a Alemania y asegurarse un lugar en los cuartos de final. Cristiano Donaldo también tuvo la oportunidad de cobrar el “penalti presidente” y, al igual que James Rodríguez, falló. A pesar de ello, el equipo mexicano demostró su garra y se prepara para el desafío que viene.

League A it’s on to the quarter finals

