Firma de programas de inversión en beneficio al país

TGW Digital – Desarrollo, modernización, fortalecimiento e inversión pública, son objetivos que tendrán los tres programas de inversión que el Gobierno de la República de Guatemala gestionó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos Contratos de Préstamo fueron celebrados el 23 de abril de 2020, entre el Ministro de Finanzas Públicas, Alvaro González Ricci, y el representante de ese Organismo Financiero, Carlos Melo.

“Con uno de ellos, vamos a invertir y daremos respaldo en infraestructura hospitalaria, equipamiento y compra de suministros, además, seguiremos dando respuesta a la crisis sanitaria del Covid-19”, comentó Alvaro González Ricci, Ministro de Finanzas Públicas, durante la suscripción de los tres contratos de préstamos respectivos, esta mañana en las instalaciones de la cartera del Tesoro.

Esto es resultado luego que el Congreso de la República, a través de los Decretos No. 14-2020, No.17-2020 y 19-2020, autorizó su suscripción, en apoyo a los programas siguientes:

Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Publico, No. 3849/OC-GU, hasta por un monto de USD60 millones. Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud -PRORISS-, No. 4791/OC –GU, hasta por un monto de USD100 millones. Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial, No. 4746/OC-GU hasta por un monto de USD150.0 millones.

Las condiciones financieras otorgadas por el BID para estas operaciones son: Para las operaciones No. 4746/OC-GU y No. 4791/OC-GU, un plazo de 24 años que incluye 6 años de período de gracia y una tasa LIBOR (tasa de interés en el mercado de Londres) a 3 meses, más un margen de fondeo y un margen variable establecido por el Banco (+/-2.75%). Para el programa BID No. 3849/OC-GU, un plazo de 25 años que incluye 5 años de periodo de gracia, y una tasa de interés Libor a 3 meses, más un margen de fondeo y un margen variable establecido por el Banco (+/-2.11%).

El Gobierno de Guatemala agradece al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por la suscripción de esta operación de financiamiento y el acompañamiento al país en todo momento.

