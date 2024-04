Gobierno evalúa medidas en departamentos sin designación de gobernadores

TGW | Durante una reunión con alcaldes de Alta Verapaz, el presidente Bernardo Arévalo expresó la necesidad de analizar detenidamente las opciones legales disponibles para abordar la situación actual en cuanto a la designación del gobernador departamental.

Arévalo destacó que, en el caso específico del departamento de Alta Verapaz, los representantes no estatales de la sociedad civil que conforman el Consejo Departamental de Desarrollo no cumplieron con lo establecido por la ley. Señaló que, según lo dispuesto legalmente, en caso de que el Presidente devolviera una terna para la designación del gobernador, estos representantes estaban obligados a presentar una nueva terna. Sin embargo, esta acción no se llevó a cabo, lo cual constituye un incumplimiento legal.

“Nosotros estamos viendo cuáles son las opciones que tenemos, dado que aquí hubo incumplimiento de la ley”, declaró el mandatario durante la reunión.

Además, el presidente Arévalo mencionó que se están considerando las acciones legales pertinentes en relación con las funciones que requieren la presencia del gobernador, como la gestión y aprobación de proyectos en el marco de los consejos de desarrollo departamental (Codede), así como la convocatoria al consejo departamental en casos de desastres naturales.

En este sentido, Arévalo explicó que se han tomado medidas para garantizar que estas funciones puedan ser cumplidas de manera efectiva, incluso en ausencia del gobernador. “Hemos trasladado la autorización para que sea el director del Codede quien pueda cumplir esas funciones de coordinación”, afirmó el presidente.

Por otra parte, Arévalo aseguró que, a pesar de la situación pendiente en la designación del gobernador, la acción pública no se encuentra paralizada en el departamento. Se han presentado alternativas para garantizar la continuidad del trabajo departamental y el sistema sigue funcionando de manera adecuada.

La búsqueda de soluciones legales y la implementación de medidas para garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones departamentales son prioridades para el gobierno en este momento.

Situación de designación de gobernadores en departamentos de Guatemala

Después del proceso llevado a cabo por la sociedad civil y los Consejos de Desarrollo Departamental (Codede), se ha logrado la designación de gobernadores titular y suplente en algunos departamentos, mientras que en otros la situación sigue en proceso.

Los departamentos que cuentan con gobernadores titular y suplente son Guatemala, Quiché y Jalapa, lo que representa un avance en la conformación de las autoridades locales.

Por otro lado, los departamentos que solo tienen designado un gobernador titular son El Progreso y Totonicapán, indicando que aún falta designar al gobernador suplente en estos lugares.

En contraste, los departamentos que únicamente cuentan con gobernador suplente son Santa Rosa, San Marcos y Zacapa, lo que refleja la necesidad de completar el proceso de designación de manera integral.

Sin embargo, la mayoría de las ternas para la designación de gobernadores han sido devueltas, lo que ha generado un retraso en el proceso. En el caso de Petén y Chiquimula, el proceso se encuentra actualmente judicializado, lo que significa que será necesario esperar a que el proceso judicial concluya su trámite en los tribunales para determinar el próximo paso en la designación de autoridades en estos departamentos.

La situación de designación de gobernadores en los distintos departamentos de Guatemala sigue siendo un tema en desarrollo, y se espera que se tomen las medidas necesarias para completar el proceso de manera transparente y conforme a la ley.

