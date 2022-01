Google bloquea archivos sólo por tener el número “1”

TGW Digital – Google Drive está acusando a los usuarios de piratear, sólo con guardar archivos de texto con números, el caso se ha hecho viral después de que la profesora de la Universidad del Estado de Michigan, Dr. Emily Dolson, publicase en Twitter cómo Google Drive le había mostrado una advertencia por subir un archivo de texto con el número “1”.

Uh, @googledrive, are you doing okay? This file literally contains a single line with the number “1”. pic.twitter.com/4tLhOzQY1T