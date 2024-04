TGW |Guatemala, a través de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), participó en el Foro de Seguimiento al Financiamiento para el Desarrollo organizado por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ECOSOC).

El representante de Guatemala, Enrique Maldonado, subsecretario de Inversión para el Desarrollo, señaló que la conferencia permitirá abordar las brechas pendientes de la agenda de Adís Abeba, un documento que aborda la financiación global para el desarrollo.

Podremos analizar las necesidades futuras velando siempre por que el sistema sea eficiente, efectivo, sostenible, transparente y oportuno.

Este foro se promovió como antesala a la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FpD4), que se realizará en julio de 2025 en España.

Como país, Guatemala se esfuerza por fortalecer la administración tributaria como una fuente importante para asegurar el buen funcionamiento del Estado y los servicios públicos esenciales para la población.

Otro punto destacado por el subsecretario fue el reconocimiento de perdidas mundiales a causa de las riquezas escondidos en paraísos fiscales. Esto explica la evasión fiscal de varias corporaciones multinacionales. Estas cantidades podrán utilizarse como fondos de desarrollo para países que lo necesiten.

Consideramos importante dejar atrás el mito de que las inversiones privadas van en donde menos impuestos se cobran, sino que llegan donde se respeta el Estado de derecho y la voluntad popular, donde hay mejores carreteras, más salud y mayor capital humano.

Guatemala aboga por las reformas de instituciones financieras internacionales para aumentar la participación de los países en desarrollo en la gobernanza global, reducir el costo de préstamos y alinear las inversiones con los objetivos de desarrollo.

That was the energy bounding from the @UNECOSOC Youth Forum. Experience the dynamism. ⤵️

This was only possible with the incredible young people we were honoured to host. Thank you to all participants and see you next year! #GlobalGoals #SDGs pic.twitter.com/ekbcAlEpR0

— UN ECOSOC President (@UNECOSOC) April 22, 2024