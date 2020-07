Guatemalteca enseña idioma k’iche’ en Tik Tok

TGW Digital – Bárbara Sajché es una joven guatemalteca extrovertida y muy activa en la red social Tik Tok, red en la cual se ha echo muy famosa por el contenido que comparte a sus seguidores que cada vez son más.

TikTok, también conocido como Douyin en China, es una aplicación de medios de iOS y Android para crear y compartir vídeos cortos. La aplicación permite a los usuarios crear vídeos musicales cortos de 3–15 segundos​​ y vídeos largos de 30–60 segundos.

Bárbara comparte con mucho orgullo su cultura a todos sus seguidores así como también brinda clases en su idioma para quienes quieran aprender de una manera distinta logrando que miles de personas se unan a su valiosa comunidad.

Indica en su vídeo que no es maestra de profesión y que con sus métodos trata de explicar la información que desea transmitir lo mejor que puede e invita a las personas que hablan algún idioma nativo de Guatemala que no lo dejen de hacer para que este se mantenga vivo ya que es algo que identifica a un grupo de personas, Guatemala es un país multilingüe, pluricultural y multiétnico y no debemos dejar morir esa riqueza que posee el país.

Apoyemos a esta joven guatemalteca que esta haciendo algo diferente poniendo el nombre de Guatemala en alto.

Síguela en su cuenta de Tik Tok: @barbara_sacche

