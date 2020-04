Localizan aeronave incinerada en Petén

TGW Digital – Rudy Tejeda | La Cámara de Alimentos y Bebidas de Guatemala, CGAB, alarmada porque todavía una parte de la población guatemalteca no comprende los devastadores efectos que a corto, mediano y largo plazos puede provocar el contagio del COVID-19, lanza su campaña “NO TE MURÁS, NO ME

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp