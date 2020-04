TGW Digital – Alexander Girón | Dos sismos que se registraron la madrugada de este domingo, fueron sensibles en varios sectores del país, según la información emitida por el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIVUMEH

En las últimas 24 horas se han registrado 17 eventos sísmicos, de los cuales tres han sido sensibles.

2:18 am – escala 4.5

5:31 am – escala 4.4

5:34 am – escala 3.7

El primer sismo, según el INSIVUMEH, se registró a las 2:18 horas, con una magnitud de 4.4 grados y epicentro en el departamento de Guatemala.

El segundo movimiento telúrico, se registró a las 5:34 horas, Según la entidad, tuvo una magnitud de 3.7 grados y una profundidad de 1 kilometro, siendo su epicentro a 24 kilómetros del Noroeste de Cuilapa, Santa Rosa.





Según la evaluación de daños realizada por la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, no se reportan daños a nivel nacional.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp



Comments

comments