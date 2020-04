Presidente Giammattei asegura que esta semana es de suma importancia para la contención del COVID-19

TGW Digital – El Presidente de la República realiza una supervisión en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, donde mencionó que esta semana es muy importante para contener la epidemia del Coronavirus COVID-19.

Durante su visita el Mandatario dio declaraciones a medios de comunicación, donde exhortó a la población usar mascarilla, no salir de casa de no ser necesario y no exponer a los adultos mayores.

«Todo lo que hagamos nosotros de esta semana a fin de mes, va abonar que ese pico que estamos esperando por ahí por mayo sea lo menor posible» explicó el mandatario.

Giammattei afirmó que derivado del avance de los últimos casos se espera que esta semana haya un repunte de casos de las personas que como medida preventiva ingresaron a cuarentena.

El mandatario recordó el uso obligatorio de mascarilla » para no tener contagio pero sobre todo que no traslademos el virus a más gente o recibirlo».

Con respecto a los hospitales temporales que se encuentran en construcción el Presidente informó «en el departamento de Petén, se espera que esta semana finalice la fase de construcción, en Zacapa ya se esta terminando y hoy se inician los trabajos en Escuintla».

Además explicó que estos 5 primeros hospitales temporales (incluyendo el de Quetzaltenango y el del Parque de la Industria) cuentan con planta de tratamiento de aguas, las cuales evitarán la propagación del virus.

Por ultimó mención que «después se verá que pase con respecto a la enfermedad y que otras áreas del país deben de ser cubiertas».

Gimmattei agradeció el esfuerzo del cuerpo de ingenieros del Ejercito de Guatemala, las empresas privadas y a los voluntarios que ayudan a la fabricación de estos hospitales.

