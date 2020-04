Presidente Giammattei confirma 21 casos nuevos de COVID-19.

TGW Digital – El Presidente de la República, Alejandro Giammattei, en un mensaje a la nación, esta noche dio a conocer la actualización de datos sobre casos de COVID-19 en el país, que asciende a 235 casos confirmados.

El mandatario explicó que para este día se detectaron 21 casos nuevos de COVID-19, teniendo hasta el momento 21 recuperados, 206 casos activos y la suma de fallecidos continua en 7.

Giammattei confirmó que en este día el laboratorio nacional de salud ha realizado 202 pruebas de COVID-19, 82 que se encuentran en proceso de verificación, haciendo un total de 284 pruebas.

Además agrega que del total de casos registrados este dia, se incorporan guatemaltecos deportados que ingresaron el lunes al país, de este vuelo se tomaron 12 personas al lazar para realizarles la prueba y las 12 dieron positivo.

El Presidente asegura que luego de que el convenio firmado con Estados Unidos, sobre protocolo para traer a deportados asegurando que no fueran portadores del Coronavirus, no se ha cumplido a cabalidad, se le informa a la embajada Norteamericana, que todos los vuelos quedan suspendidos mientras no hayan garantías de que los ciudadanos guatemaltecos no vengan contagiados.

Giammattei explica que derivado de los datos obtenidos, se ha demostrado que son muy pocos los casos que han dado positivo en suelo guatemalteco, lo que demuestra que la mayoría de connacionales, han hecho caso omiso a las normas sanitarias establecidas.

La distribución de los 21 casos para este ida es la siguiente:

17 Masculinos con las siguientes edades: 38, 26, 41, 33, 31, 29, 32, 27, 39, 30, 22, 59, 37, 39, 45, 29 y 18 años.

4 Féminas con las siguientes edades: 49, 22, 26 y 59.

El mandatario recuerda que este viernes es un día inusual, con un toque de queda activo, pero que con muchos guatemaltecos unidos, demostrando la solidaridad, la fe y el apoyo a los más desvalido.

