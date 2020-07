Presidente Giammattei se reúne con autoridades de la Municipalidad Indígena de Sololá

TGW Digital – Citigroup Inc. reportó utilidades para el segundo trimestre de 2020 de US$ 1.3 mil millones, o US$ 0.50 por acción diluida, sobre ingresos de US$ 19.8 mil millones. Esto se compara con utilidades de US$ 4.8 mil millones, o US$ 1.95 por acción diluida, sobre ingresos de

