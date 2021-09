Salud inicia preparativos para la vacunación de población de 12 a 17 años

TGW Digital – El Viceministro de Atención Primaria en Salud, Dr. Edwin Montufar, mencionó en conferencia de prensa que actualmente se encuentra iniciando los procesos para la conformación del comité que tendrá a cargo la evaluación y los temas relacionados a la vacunación de guatemaltecos de 12 a 17 años de edad.

El Dr. Montufar también mencionó que recientemente se ha planteado una nueva estrategia de divulgación y administración de la vacuna contra COVID-19 a nivel nacional. Esto, a través de las acciones comunitarias que se están realizando para el acercamiento del biológico a la población.

Respecto al abastecimiento de biológico para cubrir la vacunación de este nuevo grupo etario, el Ministro de Salud, Dr. Francisco Coma informó que se cuenta con las dosis necesarias para la cobertura paulatina, tomando en cuenta las próximas entregas de la vacuna Sputnik V a Guatemala.

Según declaraciones del Dr. Oscar Barreneche, representante de la OPS/OMS en Guatemala, «esta vacuna se encuentra actualmente en proceso de pre calificación», para comprobar que los sitios que la fabrican cumplen con los estándares de calidad de las buenas prácticas de fabricación para así para recibir la autorización de uso de emergencia.

Si bien aún está en proceso de pre calificación, la población debe saber que esto no significa que la vacuna no vaya a recibir el permiso, pues únicamente se realizaron recomendaciones para la obtención de la autorización, más no objeción al biológico como tal. Esta validación se encuentra en proceso a través de un laboratorio de nivel 4, que le garantiza a la OPS-OMS el recomendar el uso de esta vacuna en el país.

Dr. Oscar Barreneche, Representante de la OPS/OMS en Guatemala.