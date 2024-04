TGW | La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó inspeccionar instalaciones de alojamiento y actividades de hospedaje para turismo, viajes de negocios y otros fines. En particular, esto se aplica a las personas físicas o jurídicas que prestan estos servicios independientemente de impuestos o facturación, que facturan bajo otros rubros o no tienen la declaración de impuestos correspondientes.

El superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, y el intendente de Fiscalización Oscar Hernández, informaron sobre los esfuerzos realizados a través del intercambio de información con Irlanda, sede de la mayor empresa de hospedaje y alojamiento vacacional. Las autoridades advirtieron que el Estado estaba perdiendo alrededor de 200 millones de quetzales en impuestos debido a esta práctica.

Millones de quetzales sin impuestos

Según el análisis de datos, en 2021 y 2022, 2 mil 659 personas individuales y jurídicas recurrieron a estas prácticas. En total, se prestaron 254 mil 453 servicios de arrendamiento ocasional para alojamiento u hospedaje en 7 mil 242 inmuebles en el país, advirtieron los funcionarios. Esto se traduce en el percibimiento de más de 109 millones de dólares, equivalentes a 866 millones de quetzales.

Los arrendamientos ocasionales ocurrieron específicamente en Guatemala, Sacatepéquez, Sololá, Escuintla y Santa Rosa.

En este sentido, la SAT advirtió que continuará fortaleciendo sus capacidades de fiscalización. Además, continuarán utilizando herramientas de análisis de datos e intercambio de información que les permiten los convenios internacionales que ha firmado Guatemala, como la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Por ello, animó a quienes recurren a este tipo de prácticas a regularizar la situación.

SAT verifica actividades de arrendamientos ocasionales de inmuebles para vacacionar, alojamiento u hospedaje. Aquí los detalles ⬇️ pic.twitter.com/meAyXozYq5 — SAT Guatemala (@SATGT) April 16, 2024

Pérdida para el Estado

A pesar de que se tuvo un flujo sustancial de alojamientos y hospedajes ocasionales, el Estado no recibió impuestos sobre ello. La SAT explicó que las personas de este segmento específico se enmarcan en problemas como que no están afiliadas a impuestos, no emiten facturas por el servicio, pequeños contribuyentes que superaron el monto de facturación permitido, sociedades anónimas con inconsistencias en la facturación, no inscritas en el régimen de facturación electrónica en línea o no declaran correctamente los impuestos correspondientes.

La mayoría de estas personas (mil 459) recurrieron a la no facturación del servicio, por un monto de 402 millones de quetzales.

Según el superintendente de la SAT, se evadieron los impuestos de valor agregado (12 %), sobre la renta (5 % o 7 %) y si están inscritas en actividades lucrativas, 25 %. Esto revela la pérdida que tuvo el Estado, más de 200 millones de quetzales más multas e intereses, señaló Díaz.

Recuperación de impuestos

Las autoridades dijeron que algunas personas que prestaban estos servicios optaron por cobrarlo en efectivo para evitar registros. Sin embargo, los datos compartidos por Irlanda revelan todas las transacciones, no sólo las realizadas con tarjetas de crédito y débito.

Con la información que ahora tiene la SAT, aseveró que buscará la reparación digna a favor del Estado, citando a los contribuyentes detectados para que hagan efectivos los impuestos evadidos con multas e intereses. Además, reiteró el llamado a afiliarse a los rubros indicados ante la SAT para evitar incurrir en estas faltas.

