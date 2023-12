Taylor Swift corona 2023 como personaje del año en la revista Time

TGW | Con miradas que cautivan, vistiendo original y siendo ella misma, así es como se muestra la cantante de Pensilvania, EE.UU., Taylor Swift, en la portada de la reconocida revista internacional Time.

Recientemente Swift ha acaparado los titulares de distintos medios en todo el mundo, ya sea por alcanzar la cumbre como la más escuchada en Spotify, quitando el trono a Bad Bunny, hasta el éxito rotundo de su gira The Eras Tour, la cual no solo arrasó en entradas, sino también en la taquilla del cine.

Friendship bracelet makers, security guards, a hat designer, and more talk about the impact Swift has had on them this year https://t.co/8zncZNZzxE pic.twitter.com/5A2lC0hJSS

— TIME (@TIME) December 6, 2023