Titular del MEM resalta resultados de pre consulta y rechaza señalamientos

TGW Digital – En conferencia de prensa el titular de la cartera de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata, detalló los resultados de la segunda reunión de pre consulta con comunidades del pueblo maya q’eqchi’ en el caso de la Extracción Minera Fénix, actividad que se celebró el pasado viernes 23 de octubre de 2021 en San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Se contempla tentativamente un proceso de traslado de información durante tres semanas, comprendidas del 6 al 26 de noviembre y un periodo de diálogo intercultural del 27 noviembre al 9 de diciembre.

En la conferencia el Ministro destacó que el derecho de Extracción Minera Fénix se encuentra suspendido mediante una resolución emitida por el Ministerio de Energía Minas (MEM) al acatar una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Recalcó que dicha sentencia instruye al MEM a proceder a la reducción del área de influencia: “Por tanto el área de influencia del proyecto únicamente abarcar ahora los municipios de El Estor, en Izabal y Panzos, en Alta Verapaz”, puntualizó.

“El 6 de abril de 2021 el MEM redujo formalmente la extensión del derecho minero de 247.99 kilómetros cuadrados que tenía originalmente a 6.29 kilómetros cuadrados, acatando lo mandado por la CC”. declaró el Ministro.

Pimentel Mata rechazó los señalamientos que se han vertido sobre el proceso que se lleva a cabo y remarcó que se sigue lo estipulado por la CC.

Fénix no está operando, pero esta no es lo mismo que una planta procesadora conocida como Pronico, ni es lo mismo que el derecho minero Sechol, esos no están suspendidos.

Alberto Pimentel, titular del MEM.