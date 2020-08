Tormenta tropical Isaías impacta a Florida, E.E.U.U. en medio del COVID-19

TGW Digital – Este domingo, las fuertes lluvias de la tormenta tropical Isaías azotaron la costa este de Florida, en Estados Unidos (E.E.U.U.). Se pronostica que este lunes por la tarde vuelva a ser huracán al momento de llegar a las Carolinas.

Isaías, que se degradó de huracán a tormenta tropical el sábado por la tarde, generó fuertes lluvias e inundaciones en la costa de Florida, en el Atlántico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) destacó a a tempranas horas de este lunes que la tormenta se ubicaba a unas 115 millas al este de Jacksonville, Florida, y a unas 280 millas al sur de Myrtle Beach, Carolina del Sur.

Here are the 5 am EDT Monday, August 3 Key Messages for Tropical Storm #Isaias. For the full advisory on #Isaias, visit https://t.co/msBl4Q94BF pic.twitter.com/pzlDkJe59k