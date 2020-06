UE abre sus fronteras a 15 países

TGW Digital – El Consejo de la Unión Europea (UE) ha adoptado hoy una recomendación sobre el levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes no esenciales a la UE. Se deben levantar las restricciones de viaje para los países enumerados en la recomendación, con esta lista revisada y, según sea el caso, actualizada cada dos semanas.

Según los criterios y condiciones establecidos en la recomendación, a partir del 1 de julio, los Estados miembros deberían comenzar a levantar las restricciones de viaje en las fronteras exteriores para los residentes de los siguientes terceros países :

.@EUCouncil agrees to start lifting travel restrictions for residents of some third countries



Find out more: https://t.co/m80mijpMxp