CANCILLER DE GUATEMALA VISITA LAS INSTALACIONES DE PATRULLA FRONTERIZA EN TUCSON, PARA VERIFICAR LA SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES

La Canciller Sandra Jovel visitó las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Tucson, Arizona para verificar la situación de los migrantes y en especial de los niños y niñas.

La Ministra de Relaciones Exteriores se encuentra en la ciudad de Tucson, Arizona, Estados Unidos, donde ha llegado a las instalaciones de la Patrulla Fronteriza (US Customs and Border Protection) para reunirse con las autoridades de ese lugar y verificar las acciones que se efectúan en relación a los migrantes guatemaltecos en especial de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o que han sido separados de sus padres, como resultado del Plan Cero Tolerancia. Esto lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus redes sociales oficiales.

La Canciller fue recibida por las autoridades de la Patrulla Fronteriza en Tucson

La Canciller fue recibida por las autoridades de la Patrulla Fronteriza en Tucson y sostuvieron una reunión donde participaron también los cónsules de Tucson, Arizona; Ciudad del Rio y McAleen, Texas.

La Canciller Jovel verifica la Patrulla Fronteriza con relación a los migrantes guatemaltecos, en especial de la niñez migrante no acompañada o que han sido separados de sus padres como parte del Plan Cero Tolerancia.

La Canciller Jovel manifestó su preocupación por la situación que ha derivado la aplicación del Plan Cero Tolerancia, en cuanto a la separación de familias, de ello se verificó que ya ha dado inicio la reunificación de las familias afectadas.

