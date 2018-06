DONALD TRUMP CONSIDERA “INJUSTA” ORDEN DE CÁRCEL PARA SU EXJEFE DE CAMPAÑA

FUENTE: VOA Noticias

El exjefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, fue encarcelado el viernes antes de haber finalizado su juicio.

Un juez federal revocó su orden de arresto domiciliario y ordenó el viernes que Manafort debe estar bajo custodia.

La decisión del juez responde a una serie de acusaciones presentadas recientemente por obstrucción de la justicia.

Al respecto el presidente de EE.UU., Donald Trump catalogó de “injusta” la detención de Manafort y se preguntó en su cuenta de Twitter “¿y qué hay de Comey, la corrupta Hillary y todos los demás? ¡Muy injusto!”.

También consideró una sentencia muy dura para una persona que “ha representado a Ronald Reagan, Bob Dole y muchas otras personas y campañas políticas. No sabía que Manafort era el jefe de la mafia”.

La medida fue adoptada por la jueza de distrito de Estados Unidos Amy Berman Jackson después de que los fiscales acusaron a Manafort y a un antiguo socio de manipulación de testigos.

Manafort es el primer miembro de campaña de Trump en ser encarcelado oficialmente como parte de la investigación del abogado especial Robert Mueller.

Sus abogados han argumentado que Manafort no hizo nada malo y acusaron a los fiscales de conjurar un “complot siniestro” de contactos “inocuos” con testigos.

Manafort permanecerá en la cárcel mientras espera dos juicios en los próximos meses. Se enfrenta a varios cargos por delitos graves relacionados con su trabajo político en Ucrania y dinero que canalizó a través de cuentas en el extranjero.

Horas antes el presidente Donald Trump se refirió a la investigación realizada por la interferencia rusa en su campaña e indicó que está “totalmente desacreditada”.

A pesar que criticó el informe presentado por el Inspector General sobre que no hubo ” prejuicio político”, señaló que la buena noticia es que muestra que “no hice nada malo, no hubo colución. No hubo obstrucción”.

“El informe del IG, ayer, fue un largo camino para demostrar eso. Y creo que la investigación de Mueller ha sido totalmente desacreditada”, sentenció el presidente estadounidense.

