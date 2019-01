Reducción en tasa de homicidios es “el mayor avance” en el 2018 según CIEN

TGW Digital – En una conferencia realizada este miércoles, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) señaló que la reducción en la tasa de homicidios es “el mayor avance” en el 2018, en materia de seguridad y justicia en Guatemala.

CIEN señaló que en 2018 se reportó una baja de 3.7 puntos en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, en su estudio “Avances y retos en seguridad y justicia 2019-2024”, un proyecto de la Coalición por la Seguridad Ciudadana.

Walter Menchú, analista del CIEN, dijo que esa reducción representó “el mayor avance de 2018” y amplió explicando que esto no se observaba en el país centroamericano desde 2012, cuando se redujo en 4.4 puntos.

De acuerdo con los datos consignados por el CIEN, generados a partir de las cifras dadas a conocer por la Policía Nacional Civil (PNC) y las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (CIEN), de 4.41 vidas perdidas en hechos de violencia en 2017, el trabajo de prevención del delito y lucha contra grupos criminales hizo caer la cifra en 2018 a 3.871. La diferencia representó 540 vidas que no se perdieron por estas causas. También significó que la tasa cayera de 26.1 puntos a 22.4 (-3.7).

Desde 2016, tras la instalación en enero del gobierno del presidente Jimmy Morales, la tasa se redujo 7.1 puntos al bajar de 29.5 (2015) a 22.4 (2018) –tres años de la actual administración-.

El CIEN dijo en su investigación que la reducción interanual de 2018 (-3.7) fue la tercera más grande en la última década. Las otras fueron en 2010 (-4.9) y 2012 (-4.4).

El número de lesionados por hechos de violencia también registró un fuerte descenso. Cayó de 5.234 en 2017 a 4.249 en 2018.

Siete departamentos con tasas menores a 10

La investigación muestra, por otro lado, que en 2018 hubo siete departamentos con tasas menores a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Estos departamentos son liderados por Quiché y Totonicapán con 1.9 puntos, seguidos por Sololá (3.6), Huehuetenango (4.1), Alta Verapaz (6.3), San Marcos (8.5) y Baja Verapaz (9.9).

El estudio, además, da cuenta del comportamiento de la incidencia de homicidios por departamento y destaca el hecho de que en 17 de los 22 departamentos no hubo incremento de hechos de este tipo. Quiché es el departamento con una diferencia porcentual más notoria (-36%) producto de 13 vidas que no se perdieron en 2018 en comparación a los 36 homicidios ocurridos en 2017. El departamento de Guatemala también es uno de los que presentan una reducción porcentual importante (18%), aunque la diferencia respecto a las vidas que no se perdieron en 2018 en comparación a 2017 es mucho más alta: -326 vidas.

Los departamentos remarcados con rojo son Jalapa y El Progreso con incrementos de 27 por ciento y 36 por ciento, respectivamente.

Seis de los nueve delitos se redujeron

El informe señala que entre 2017 y 2018, seis de los nueve delitos que sigue el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) se redujeron. Llamó la atención que la cantidad de denuncias de extorsiones incrementaron dijo Menchú.

Los seis delitos que se redujeron fueron: homicidios, con una reducción de -12.2 por ciento, lesionados (.18.8%), denuncias por violación (-26.1%), denuncias por robo de vehículos (-13.1%), denuncias por robo de motocicletas (-4.9%), denuncias por robo a viviendas (-18.6%).

Se incrementaron: denuncias por secuestro (27.8%), denuncias por extorsión (9.5%) y denuncias por robo de furgones con mercadería (2.1%).

Con información de AGN.

