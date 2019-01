Trump ordena incrementar número de tropas en la frontera de EEUU para impedir ingreso ilegal de migrantes

TGW Digital – Nueva polémica generó un tweet del Presidente de EEUU, Donald Trump, quien aseguró que ordenó incrementar el número de tropas que resguardan la frontera con México, para impedir “grandes caravanas de invasiones ilegales”.

En la red social de Twitter, Trump escribió: “Más tropas han sido enviadas a la frontera sur para detener el intento de invasión de ilegales a través de grandes caravanas a nuestro país. Hemos detenido las caravanas anteriores, y también detendremos las que vienen”.

More troops being sent to the Southern Border to stop the attempted Invasion of Illegals, through large Caravans, into our Country. We have stopped the previous Caravans, and we will stop these also. With a Wall it would be soooo much easier and less expensive. Being Built!

En el mismo tweet, Trump citó: “Con un muro sería mucho más fácil y menos costoso”, asegurando que grandes secciones del muro en la frontera con México ya han sido edificadas.

El mandatario estadounidense enfatizó que el muro en la frontera sur será levantado “de una manera u otra”, reclamando al Congreso que autorice 5.700 millones de dólares para el muro en la frontera con México.

“Las grandes secciones del muro ya se han construido. Su renovación es una parte muy importante del plan para finalmente, después de muchas décadas, asegurar adecuadamente nuestra frontera. ¡El Muro se está haciendo de una manera u otra!”, puntualizó Trump en esta red social.

“¡De ahora en adelante, llamémoslos MUROS y dejemos de jugar juegos políticos! ¡UNA PARED es una PARED!”, finalizó.

Large sections of WALL have already been built with much more either under construction or ready to go. Renovation of existing WALLS is also a very big part of the plan to finally, after many decades, properly Secure Our Border. The Wall is getting done one way or the other!