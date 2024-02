TGW | Cambios y Directrices en la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional

La Administración actual de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, ha emitido un comunicado oficial mediante un oficio, donde se informa importantes cambios y directrices para optimizar el funcionamiento de la institución. A continuación, se detallan los puntos clave abordados en dicho documento:

Uso del Vehículo Institucional:

El Director General ha decidido no utilizar el vehículo que anteriormente era asignado para uso personal por administraciones anteriores. Asimismo, ha instruido que el mismo no sea empleado con fines personales ni para el consumo de combustible no relacionado con las actividades oficiales de la Dirección General. En su lugar, se ha ordenado que el vehículo sea destinado exclusivamente para comisiones relacionadas con las funciones de la Dirección General.