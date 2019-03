Anuncian demostración de Motocross en Estilo Libre en Guatemala

TGW Digital – El show que promete mucha adrenalina, diversión y emoción: pilotos campeones del mundo acudirán para presentar sus mejores acrobacias y llevar al público guatemalteco al límite con trucos y acrobacias complejas y peligrosas.

Los guatemaltecos podrán disfrutar del evento de Freestyle Motrocross Extreme (estilo libre extremo de motocross), también conocido como FMX, una variación del motocross.

Durante la actividad se contará con la participación de los campeones de competencias internacionales como Dany Torres, Philip Podmol, internacionalmente conocido como Frantisek Maca, entre otros más. Los protagonistas saltarán a más de 23 metros de altura para realizar en el aire sus mejores trucos y deleitar al público guatemalteco.

Dany Torres por primera vez en Guatemala

La organización anunció que el campeón Mundial y leyenda de la competencia internacional The Red Bull XFighters FMX, el español Dany Torres, encabezará el evento. Con trucos extremos como el “Backflip Japanese”, “The Oxecutioner”, “Paris Hilton Flip”, “Double Grab Flip”, trucos en rampa “quarter”, entre otros. Esta será la primera vez que Torres se presentará en Guatemala.

Un deporte único, de primer nivel e internacional

El equipo organizador indicó que este es un deporte, del cual se han realizado múltiples campeonatos internacionales, entre ellos: la principal competencia anual de motociclismo estilo libre realizada por la Federación Internacional de Motociclismo, el Campeonato Mundial de Motocross Estilo Libre “The Night of the Jumps”, The Redbull X-Fighters, entre otros, en países de Europa como España, Austria, Alemania.

Esta vez Guatemala ha sido elegida para ser la sede de una presentación de este nivel.

Esta demostración se realizará el próximo 30 de marzo en Explanada Cardales de Cayalá, Ciudad de Guatemala, permitiendo el ingreso desde las 17:00 hrs. (acceso a área de ocio y comercial) y 19:00 horas (ingreso a circuito). Las entradas en sus diferentes localidades, están a la venta en Todoticket, aquí, en el centro de llamadas 2303-1234, y puntos físicos en toda la ciudad.

Comments

comments