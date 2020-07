Banco Citi presenta reporte financiero del segundo trimestre del año

TGW Digital – Citigroup Inc. reportó utilidades para el segundo trimestre de 2020 de US$ 1.3 mil millones, o US$ 0.50 por acción diluida, sobre ingresos de US$ 19.8 mil millones. Esto se compara con utilidades de US$ 4.8 mil millones, o US$ 1.95 por acción diluida, sobre ingresos de US$ 18.8 mil millones de dólares para el segundo trimestre de 2019.

Los ingresos aumentaron 5% respecto al mismo período del año anterior, reflejando principalmente mayores ingresos en los Mercados de Renta Fija y en la Banca de Inversión, ambos en el Grupo de Clientes Institucionales (ICG), parcialmente compensados por menores ingresos en la Banca de Consumo Global (GCB). Las utilidades disminuyeron 73% respecto al mismo período del año anterior, impulsadas por una reserva sustancialmente mayor para pérdidas crediticias (ACL), reflejando principalmente el deterioro en la visión de Citi de las perspectivas macroeconómicas desde el final del primer trimestre bajo el estándar de Pérdida Crediticia Esperada Actualmente (CECL), así como rebajas en la cartera de préstamos corporativos, en ambos casos impulsadas por el impacto continuo de la pandemia de COVID-19. La acumulación de reservas también incluye un ajuste de gestión cualitativa adicional para reflejar el potencial de un mayor nivel de estrés y/o de una recuperación económica algo más lenta. Las utilidades por acción de US$ 0.50 disminuyeron 74% en comparación con el mismo período del año anterior, reflejando la disminución en las utilidades.

Las comparaciones porcentuales a lo largo de esta publicación se calculan para el segundo trimestre de 2020 en comparación con el segundo trimestre de 2019, a menos que se especifique lo contrario.

Citigroup

Los ingresos de Citigroup de US$ 19.8 mil millones en el segundo trimestre de 2020 aumentaron 5%, reflejando principalmente los mayores ingresos en Mercados de Renta Fija y Banca de Inversión, parcialmente compensados por los menores ingresos en GCB.

Los gastos operativos de Citigroup de US$ 10.4 mil millones en el segundo trimestre de 2020 disminuyeron 1%, ya que los ahorros en eficiencia y el menor gasto en marketing y otros gastos discrecionales compensaron con creces los gastos de compensación, inversiones y gastos relacionados con COVID-19.

El costo del crédito de Citigroup de US$ 7.9 mil millones en el segundo trimestre de 2020 en comparación con US$ 2.1 mil millones en el mismo período del año anterior, reflejando las acumulaciones de ACL relacionadas con el deterioro de las perspectivas macroeconómicas de Citi desde el final del primer trimestre, las bajas de categoría de los préstamos corporativos y el ajuste cualitativo de la gestión.

Las utilidades de Citigroup de US$ 1.3 mil millones en el segundo trimestre de 2020 disminuyeron 73%, impulsadas por el mayor costo del crédito, parcialmente compensada por los mayores ingresos y una tasa impositiva real más baja. La tasa impositiva real de Citigroup fue del 9% en el trimestre actual en comparación con el 22% en el segundo trimestre de 2019, lo que refleja un mayor impacto relativo de las inversiones con ventajas fiscales y otras partidas de beneficios fiscales de este trimestre dado el menor nivel de ingresos antes de impuestos.

La provisión para pérdidas crediticias de Citigroup en préstamos fue de US$ 26.4 mil millones al final del trimestre, o 3.89% del total de préstamos, en comparación con US$ 12.5 mil millones, o 1.82% del total de préstamos, al final del período del año anterior. El total de activos no devengados creció 58% con respecto al mismo período del año anterior a US$ 5.9 mil millones. Los préstamos sin devengo al consumidor disminuyeron 7% a US$ 1.8 mil millones, mientras que los préstamos corporativos sin devengo de US$ 4.0 mil millones aumentaron de US$ 1.7 mil millones en el período del año anterior.

Los préstamos de fin de período de Citigroup fueron de US$ 685 mil millones al cierre del trimestre, en gran medida sin cambios con respecto al período del año anterior. Excluyendo el impacto de la conversión de divisas6, los préstamos al final del período crecieron 1%, impulsados por un crecimiento de 5% en ICG, parcialmente compensado por menores préstamos en GCB y la continua disminución de activos heredados en Corporativo / Otros.

Los depósitos al final del período de Citigroup fueron de US$ 1.2 billones al final del trimestre, un aumento del 18% respecto al período del año anterior. En dólares constantes, los depósitos al final del período de Citigroup aumentaron un 20%, impulsados por un crecimiento del 15% en GCB y un crecimiento del 22% en ICG.

El valor en libros por acción de Citigroup de US$ 83.41 y el valor tangible en libros por acción de US$ 71.15 cada uno aumentó un 5% en comparación con el período del año anterior, impulsado por una reducción en las acciones ordinarias en circulación. Al cierre del trimestre, el índice de capital CET1 de Citigroup fue de 11.5%, por encima del trimestre anterior, reflejando principalmente una disminución en los activos ponderados por riesgo. La SLR de Citigroup para el segundo trimestre de 2020 fue del 6.7%, un aumento con respecto al trimestre anterior. Durante el trimestre, Citigroup devolvió un total de US$ 1.1 mil millones a los accionistas comunes en forma de dividendos.

Banca de Consumo Global

Los ingresos de GCB por US$ 7.3 mil millones disminuyeron 10% sobre una base reportada y 7% en dólares constantes, ya que los menores volúmenes de préstamos y las menores tasas de interés en todas las regiones compensaron el fuerte crecimiento de depósitos, reflejando el impacto continuo de COVID-19.

Los ingresos de GCB Norteamérica de US$ 4.7 mil millones disminuyeron 5%. Los ingresos de Tarjetas de Marca Compartida Citi por US$ 2.2 mil millones aumentaron 1%, ya que las menores ventas por compras y los menores préstamos promedio fueron más que compensados por un cambio favorable de la combinación hacia saldos devengados de intereses, que respaldaron los ingresos netos por intereses. Los ingresos de Servicios al Menudeo de Citi de US$ 1.4 mil millones disminuyeron 13%, reflejando pagos de socios más altos y préstamos promedio más bajos. Los ingresos de la Banca Minorista de US$ 1.1 mil millones disminuyeron un 3%, ya que el beneficio de mayores volúmenes de depósitos y la mejora en los ingresos hipotecarios fueron más que compensados por menores márgenes de depósitos.

Los ingresos de GCB Latinoamérica por US$ 1.1 mil millones disminuyeron un 20% sobre una base reportada y un 7% en dólares constantes, impulsados por menores ventas de compras con tarjeta, una disminución en los volúmenes de préstamos y menores márgenes de depósitos, parcialmente compensados por el crecimiento de los depósitos.

Los ingresos de GCB Asia por US$ 1.5 mil millones disminuyeron 16% sobre una base reportada y 15% en dólares constantes, en menores ventas de compras con tarjetas y menores márgenes de depósitos, incluso cuando el crecimiento del volumen de depósitos se mantuvo sólido.

Los gastos operativos de GCB de US$ 4.0 mil millones disminuyeron 10% sobre una base reportada y 8% en dólares constantes, ya que los ahorros de eficiencia, los menores gastos relacionados con el volumen y las reducciones en marketing y otros gastos discrecionales fueron parcialmente compensados por aumentos en los gastos relacionados con el COVID-19.

El costo del crédito de GCB por US$ 3.9 mil millones aumentó significativamente sobre una base reportada y en dólares constantes. El aumento refleja mayores provisiones de ACL relacionadas con el deterioro de las perspectivas macroeconómicas de Citi, parcialmente compensado por el impacto de un cambio en la contabilidad de las tarifas de recaudación de terceros.

Las pérdidas netas de GCB por US$ (0.4) mil millones en comparación con ingresos de US$ 1.3 mil millones en el mismo período del año anterior, sobre una base reportada y en dólares constantes, impulsados por el mayor costo del crédito y los menores ingresos, parcialmente compensados por los menores gastos.

Grupo de Clientes Institucionales

Los ingresos de ICG por US$ 12.1 mil millones aumentaron un 21%, ya que el sólido desempeño en los Mercados de Renta Fija, la Banca de Inversión y la Banca Privada se vieron parcialmente compensados por menores ingresos en Soluciones de Tesorería e Intermediación, Préstamos Corporativos y Servicios de Valores.

Los ingresos de Banca por US$ 5.2 mil millones disminuyeron 3% en comparación con el año anterior (incluyendo ganancia / (pérdida) en coberturas de préstamos)7. Los ingresos de Soluciones de Tesorería e Intermediación de US$ 2.3 mil millones disminuyeron 11% sobre una base reportada y 7% en dólares constantes, ya que la fuerte participación de los clientes y el crecimiento de los depósitos fueron más que compensados por el impacto de menores tasas de interés y el menor gasto de tarjetas comerciales. Los ingresos de la Banca de Inversión de US$ 1.8 mil millones aumentaron 37%, con un fuerte crecimiento en la suscripción de deuda y capital. Los ingresos por Asesoría disminuyeron 1% a US$ 229 millones, mientras que los ingresos por suscripción de capital aumentaron 56% a US$ 491 millones y los ingresos por suscripción de deuda aumentaron 41% a US$ 1.0 mil millones. Los ingresos de Banca Privada de US$ 956 millones aumentaron 10% (excluyendo ganancia / (pérdida) en coberturas de préstamos), impulsados por una mayor actividad de los mercados de capitales y mayores volúmenes de préstamos y depósitos, parcialmente compensados por menores márgenes de depósitos, lo que refleja el impacto de tasas más bajas. Los ingresos por Préstamos Corporativos de US$ 646 millones disminuyeron 11% (excluyendo ganancias / (pérdidas) en coberturas de préstamos), ya que los mayores volúmenes de préstamos fueron más que compensados por menores márgenes.

Los ingresos de Mercados y Servicios de Valores por US$ 6.9 mil millones aumentaron 48%. Los ingresos de los Mercados de Renta Fija de US$ 5.6 mil millones aumentaron 68%, lo que refleja la fortaleza de las tasas y monedas, los productos de márgenes y las materias primas. Los ingresos de Mercados de Valores por US$ 770 millones disminuyeron un 3%, ya que el sólido desempeño de los valores en efectivo fue más que compensado por los menores ingresos en derivados y finanzas principales, lo que refleja un entorno más desafiante. Los ingresos por Servicios de Valores de US$ 619 millones disminuyeron un 9% sobre una base informada y un 5% en dólares constantes, ya que los mayores volúmenes de depósitos fueron más que compensados por menores márgenes, dadas las menores tasas de interés. Las utilidades de ICG por US$ 1.9 mil millones disminuyeron 45%, ya que el crecimiento de los ingresos fue más que compensado por un mayor costo de crédito y gastos. Los gastos operativos de ICG aumentaron un 7% a US$ 5.9 mil millones, ya que los ahorros en eficiencia fueron más que compensados por mayores costos de compensación, inversiones continuas y crecimiento impulsado por el volumen. El costo del crédito de ICG incluyó pérdidas crediticias netas de US$ 324 millones, en comparación con US$ 91 millones en el período del año anterior, y una acumulación de ACL de US$ 3.5 mil millones en comparación con una acumulación de US$ 41 millones en el período del año anterior, lo que refleja el impacto de un deterioro en las perspectivas macroeconómicas de Citi, así como las rebajas en la cartera de préstamos corporativos.

Corporativo / Otros

Los ingresos de Corporativo / Otros por US$ 290 millones disminuyeron 49%, reflejando el desprendimiento de los activos heredados y el impacto de las menores tasas, parcialmente compensado por ganancias de AFS, como así también por valuaciones positivas sobre valores heredados, dado que los márgenes se comprimieron durante el trimestre.

Los gastos de Corporativo / Otrospor US$ 469 millones disminuyeron 2%, dado que el desprendimiento de los activos heredados fue parcialmente compensado por mayores costos de infraestructura y por costos crecientes asociados con el COVID-19.

La pérdida de Corporativo / Otrospor mantener las operaciones, antes de impuestosfuede US$ (343) millones en comparación con US$ 111 millones en el mismo período del año anterior, impulsada por mayores creaciones de ACL sobre nuestra cartera residual heredada, y por los menores ingresos, parcialmente compensados por una disminución en los gastos.

